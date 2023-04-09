2 Nisan 2023 Tarihinde uygulanan MSÜ sınavı ardından adaylar, başarı puanlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. MSÜ sonuçları tarihi belli oldu.İşte detaylar...
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 27 Nisan 2023 tarihinde erişime açılacak.
2023-MSÜ SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!
2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.