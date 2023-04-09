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    • Eğitim
    • 09.04.2023 23:06
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    • 09.04.2023 23:06
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    2023 MSÜ sonuçları açıklandı mı? MSÜ SINAV SONUÇ TAKVİMİ! MSÜ sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?

    MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi. 2023 MSÜ sonuçları kaç günde açıklanır sorusu da ilgi görmeye başladı. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 MSÜ sonuçları açıklandı mı?

    2 Nisan 2023 Tarihinde uygulanan MSÜ sınavı ardından adaylar, başarı puanlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. MSÜ sonuçları tarihi belli oldu.İşte detaylar...

    MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 27 Nisan 2023 tarihinde erişime açılacak.

    MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI!

    2023-MSÜ SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

    2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

    MSÜ SINAVI KİTAPÇIK VE CEVAP ANAHTARI

        MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. MSÜ sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belli olmamakla beraber öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

        MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmaeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

        Kara Harp Okulunda;

        Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

            Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları;

            Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.

            Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt'ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.
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            Haberler Eğitim 2023 MSÜ sonuçları açıklandı mı? MSÜ SINAV SONUÇ TAKVİMİ! MSÜ sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır?
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