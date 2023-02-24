2023 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman yapılacak? BAHAR DÖNEMİ AÖF sınavları online mı olacak?

AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde;

"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."