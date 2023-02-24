2023 Açıköğretim AÖF sınavları ne zaman yapılacak? BAHAR DÖNEMİ AÖF sınavları online mı olacak?

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında, YÖK, üniversitelerde birçok bölümde uzaktan eğitime geçildiğini duyurmuştu. AÖF güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından sona ererken gözler, bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerine çevrildi.
AÖF SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
AÖF sınavları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde online olarak yapılmıştı.
AÖF BAHAR DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİMLE SÜRDÜRÜLECEK
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde;
"Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."