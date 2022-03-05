2022 YÖK bursu ne kadar? YÖK doktora, yüksek lisans, yabancı uyruklu lisans, TEBİP burs miktarı arttı mı, kaç lira oldu?

Gündemde yoğun bir şekilde YÖK bursu ne kadar 2022 sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda verilen YÖK doktora bursunun arttığı haberleri büyük etki yarattı ve detaylar araştırılırken diğer YÖK bursu çeşitlerinde de nasıl bir artışın söz konusu olduğu merak edildi. Peki YÖK doktora, yüksek lisans, yabancı uyruklu lisans, TEBİP burs miktarı arttı mı, kaç lira oldu?
YÖK BURSU NE KADAR 2022?
Devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda verilen YÖK doktora bursuna en üst düzeyden artış yapılarak, aylık 2 bin 600 liradan 3 bin 825 liraya yükseltildi. Yabancı uyruklu lisans bursu da 1100 liradan 1500 liraya çıkarıldı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda verilen doktora bursuna, en üst düzeyden artış yapılarak aylık 2 bin 600 liradan 3 bin 825 liraya yükseltildi.
YÖK'ten yapılan açıklamada, "100/2000 Doktora Burs Programı" kapsamında her çağrı döneminde belirlenen 100 öncelikli tematik alanda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören veya görecek öğrencilerin desteklendiği belirtildi.