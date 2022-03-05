2022 YÖK bursu ne kadar? YÖK doktora, yüksek lisans, yabancı uyruklu lisans, TEBİP burs miktarı arttı mı, kaç lira oldu?

Bu kapsamda, "YÖK 100/2000 Doktora Bursu" çalışmayanlar için aylık 2 bin 600 liradan 3 bin 825 liraya, çalışanlar için 700 liradan 910 liraya, YÖK Lisans Destek Bursu 850 liradan 1000 liraya, TEBİP Bursu 1200 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

Yabancı uyruklu lisans bursu ise 1100 liradan 1500 liraya çıkarıldı. Yüksek lisans bursu 1750 liradan 2 bin 300 liraya yükseltilirken, 2 bin 900 lira olan doktora bursu ise 3 bin 500 lira yapıldı.

YÖK tarafından verilen burslardan her yıl yaklaşık 9 bin öğrencinin yararlandığı bildirildi.