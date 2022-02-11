ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava az bir süre kala başvuru için detaylar araştırılmaya başlandı. ÖSYM takvimine göre YKS sınavına başvurular 11 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında alınacak. Başvuruda bulunmak için öncelikle YKS kılavuzunun dikkatle incelenmesi gerekiyor. Kılavuzda adayların tüm merak ettikleri soruların yanıtları yer alıyor. Peki 2022 YKS'ye kimler başvurabilir? TYT, AYT başvuru şartları neler? Mezun YKS başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM 2022 YKS kılavuzuna göre araştırılan soruların cevapları...
YKS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran saat 10:15
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran saat 10:15
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran 15:45
MEZUNLAR YKS'YE NASIL BAŞVURACAK 2022?
Mezunlar da tıpkı 12. sınıflar gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından YKS başvurusunda bulunabilecek.
2022 YKS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR? YKS BAŞVURU ŞARTLARI
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.
ÖSYM BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASI
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün başvuru sürecine kısa bir süre kala yaptığı açıklamada "Yeni kimlik kartı olan adaylar, e-Devlet şifreleri ile başvuru merkezlerine gitmeden tüm işlemlerini ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan ve http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilecekler." ifadelerini kullandı.
YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM AİS mobil uygulamasından veya ÖSYM'nin (https://ais.osym.gov.tr) internet adresinden kayıt ve başvuru işlemlerini yapabilecek. Yeni kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak tüm işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle başvuru işlemlerini başlatabilecek. Sınava girişte HES kodu zorunlu olduğundan adayların, HES kodunu başvurudan önce edinmiş olması gerekiyor.