2022 yılında gerçekleştirilecek olan YKS sınavı için başvurular 11 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Binlerce lise mezunu 3 oturumdan oluşan YKS sınavına girmek için heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Bilindiği üzere bu yıl YKS barajı kaldırıldı. YÖK'ten yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır" denildi. Adaylar başvurularını tamamladı şimdi giriş belgeleri için araştırmalar yapılıyor. Peki 2022 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Yanıtları haberimizde...