2022 YKS başvuruları ne zaman başlıyor? AYT, TYT, YDT sınav başvuru ücreti kaç TL, hangi banklara yatırılacak? YKS sınav tarihi...

YKS başvuruları, üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavları için hazırlık içinde olan öğrenciler başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. Başvuru öncesi yayınlanacak kılavuz ile birlikte başvuru detayları da belli olacak. Peki, 2022 YKS başvurusu ne zaman? AYT, TYT, YDT başvuru ücreti ne kadar? Hangi banklara yatırılacak? 2022 YKS sınavı ne zaman? İşte merak edilenler!