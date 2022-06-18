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    • Eğitim
    • 18.06.2022 13:36
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    • 18.06.2022 13:36
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    2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık taban-tavan puanları başarı sıralaması! 150-200-240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye giderim?

    150-200-240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim? YKS sınavına giren milyonlarca aday 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2021 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalara başladı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 2022 taban puanları yardımıyla tercih planlaması yapıyor. Peki, YKS 2021 taban tavan puanları açıklandı mı? YKS yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte YKS üniversite 2 ve 4 yıllık taban puanları sıralaması!

    takvim.com.tr
    2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları sıralaması!

    YKS maratonu sona eren öğrenciler ve veliler 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2022 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. 3 oturum halinde gerçekleştirilen YSK'nin birinci oturumu dün tamamlandı. 2. ve 3. oturum ise bugün düzenlendi. Sınav heyecanını atan öğrenciler gözlerini tercihlere ve tercih puanlarına çevirdiler. 2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında fikir edinebiliyor. Peki, YKS 2022 taban tavan puanları açıklandı mı? YKS yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte YKS üniversite 2 ve 4 yıllık taban puanları sıralaması!

    ÜNİVERSİTE 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI 2022

    2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci 2021 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında fikir edinebiliyor. Güncel taban puanları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    2021 LİSANS TABAN PUANLARI TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

    2021 ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    180-200-240-250-270-300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

    Üniversiteler, SAY (Sayısal), SÖZ (Sözel), EA (Eşit Ağırlık), DİL (Yabancı Dil) alanları üzerinden belli taban puanları ile öğrenci alımı yapıyor. Her bölüm için farklı bir alanın puanı geçerli oluyor. Dolayısıyla okul ve bölüme göre taban puanları değişiklik gösteriyor. Ancak önceki yılların verilerine bakıldığında ülke genelinde 300 puanın altında pek çok öğrencinin yükseköğretim kurumlarına yerleştiği görülüyor.

        YKS BARAJ PUANI KAÇ?

        YKS'de bir yükseköğretim kurumuna girebilmek için alınması gereken asgari puan yani baraj, 2021 yılında 150 olarak belirlendi. 150 puanın altında kalan öğrenciler herhangi bir üniversiteye girmeye hak kazanamıyor. 150 ve üzeri puan alanlar ise meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

        YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanını geçebilmek için adayların 2021 TYT'de 150 ve üstü puan alması gerekiyor. ÖSYM her adaya 99,345 puan vermektedir. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı geçmektedir. Bu puanı alabilmek için adayların TYT'de 13 ila 14,5 arası net yapması yeterli olmaktadır.
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        Haberler Eğitim 2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık taban-tavan puanları başarı sıralaması! 150-200-240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye giderim?
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