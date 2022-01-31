2022 Nakiller ne zaman açılacak? MEB 2. dönem lise nakil başvuru tarihleri 2022!

MEB 2. dönem lise nakil başvuru tarihleri 2022 haberimizde! Nakil işlemleri hakkında araştırmalar hızlandı. MEB'e bağlı okullarda okuyan öğrenciler 24 Ocak'ta yarıyıl tatiline girdi. 7 Şubat'ta okullar yüz yüze açılacak. 2. dönemin başlamasına çok az bir süre kaldı. Bahar döneminde nakil yapmak isteyen öğrenciler taihleri araştırıyor. Bilindiği üzere 1- 21 Ocak tarihleri arasında liseler arası nakl ve geçişler durdurulmuştu. Peki Şubat ayında nakiller açılacak mı? 2022 Nakiller ne zaman açılacak?
2022 NAKİLLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Liseler arası nakil yaptırmak isteyen öğrenciler Şubat ayında nakil işlemlerinin yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz ay nakiller durdurulmuştu. 2. döneme yeni okullarında girmek isteyen öğrenciler nakillerin ne zaman başlayacağını araştırıyor.
Şubat ayının ilk haftası (Pazartesi) başlayarak perşembe günü saat 17.00'a kadar başvurular alınacak.
NAKİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Veliler başvuruları e devlet üzerinden yapabilir. E devlet hesabı kullanmayan veliler ise öğrencisinin okuduğu okula öğrencisinin nakil olmasını isteğini belirten bir dilekçe yazarak başvurusunu yapabilecektir.
MEB 2. DÖNEM LİSE NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ
2022 Şubat ayında 31 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında nakil yapabilirsiniz. 5 Şubat 2022 tarihinde nakil başvuru sonuçları açıklanacaktır.
Öte yandan geçtiğimiz yıl nakil tarihleri şöyleydi;