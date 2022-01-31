2022 Nakiller ne zaman açılacak? MEB 2. dönem lise nakil başvuru tarihleri 2022!

MEB 2. dönem lise nakil başvuru tarihleri 2022 haberimizde! Nakil işlemleri hakkında araştırmalar hızlandı. MEB'e bağlı okullarda okuyan öğrenciler 24 Ocak'ta yarıyıl tatiline girdi. 7 Şubat'ta okullar yüz yüze açılacak. 2. dönemin başlamasına çok az bir süre kaldı. Bahar döneminde nakil yapmak isteyen öğrenciler taihleri araştırıyor. Bilindiği üzere 1- 21 Ocak tarihleri arasında liseler arası nakl ve geçişler durdurulmuştu. Peki Şubat ayında nakiller açılacak mı? 2022 Nakiller ne zaman açılacak?