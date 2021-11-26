2022 MSÜ sınavı ne zaman, kaç gün kaldı? MSÜ sınavına kimler girebilir? 2022 MSÜ sınavı taban puanı, konuları ve yaş sınırı!

2022 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

ÖSYM 2022 sınav takvimini henüz açıklamadı. Bu kapsamda 2022 MSÜ sınav tarihi de henüz bilinmiyor. Takvim Ocak ayında yayınlanacak. Önümüzdeki yılın tüm sınavları da (MSÜ, KPSS, ALES, YKS, DGS) Ocak ayından sonra açıklanacak. 2022 MSÜ tarihleri belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

MSÜ SINAVLARINA KİMLER GİREBİLİR?

2022 yılına ait MSÜ sınav kılavuzu henüz yayınlanmadığından güncel başvuru şartları da belli olmadı. Ancak geçmiş yıllarda başvuru şartları şöyle belirtildi;

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 1999 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları çin en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Bayan öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından bayan öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (1999 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.

4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2019 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2017 ve 2018 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar), 2016 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2016 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak,

6) ÖSYM Başkanlığınca 07 Nisan 2019 tarihinde yapılacak 2019 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2019-MSÜ) katılacak adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, 29 Nisan 2019 – 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://www.personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.)

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;