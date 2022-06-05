2022 LGS sonuçları meb.gov.tr adresinde! LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonuçları sorgulama!

Merkezi sınav kapsamındaki LGS her yıl Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ilde yapılıyor. 2022 yılında toplam 1 milyon 236 bin öğrenci sınava katıldı. Hafta sonu gerçekleştirilen sınava giren milyonlarca öğrenci ve veli şimdi merakla sonuç sorgulama yapıyor. Bakanlık 2022 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. LGS sonuçları açıklandıktan sonra tercih işlemleri başlayacak. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB meb.gov.tr LGS sınav sonuçları sorgulama!
LGS 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezi sınavın sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. MEB'den yapılan uyarıda öğrencilere sınav sonuç belgelerinin posta yoluyla gönderilmeyeceği belirtildi.
LGS SORU VE CEVAPLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?
LGS 2022 soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair bir duyuru yapılmış değil. Geçen yıl soru ve cevaplar aynı gün saat 15.30'da açıklanmıştı. Bu nedenle gözler bugün akşam saatleirne çevrilmiş durumda...
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.