2022 LGS sınavı ne zaman? MEB Liseye Geçiş Sistemi başvuru tarihi: LGS sınavında hangi konular çıkacak?

Sözel bölümde;

Türkçe ve İnkılap ve Atatürkçülük dersinden 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden 10'ar soru çıkacak.

Toplam 40 soru sorulan sayısal bölüm sınavı 80 dakika iken, sözel bölüm sınavı ise 75 dakika olarak uygulanacak.

MEB 2022 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuruları 2022 Nisan ayında alınacak. Fakat henüz LGS kılavuzu yayımlanmadığı için net tarih MEB tarafından duyurulmadı. Geçen yıllarda olduğu gibi LGS başvurularının nisan ayında yapılması bekleniyor.