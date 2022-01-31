2022 LGS sınavı ne zaman? MEB Liseye Geçiş Sistemi başvuru tarihi: LGS sınavında hangi konular çıkacak?

2022 LGS sınavı için gözler MEB'de! Lise mezunlarının gireceği sınav hakkında son günlerde araştırmalar hız kazandı. Sınav gününe hazırlanan adaylar MEB'den LGS sınavı hakkında gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Peki 2022 LGS sınavı ne zaman? MEB Liseye Geçiş Sistemi başvuru tarihi belli oldu mu? LGS sınavında hangi konular çıkacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaklaşan LGS sınavına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İşte heyecanla beklenen LGS hakkında detaylı bilgiler ve Bakan Özer'in açıklamaları...
2022 LGS SINAVI NE ZAMAN?
2022 LGS sınavına 124 gün kaldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer LGS sınavının 5 Haziran 2022 tarihinde uygulanacağını duyurdu. 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınav iki oturum şeklinde yapılacak.
LGS SINAVINDA HANGİ KONULARDAN SORU ÇIKACAK?
Sayısal bölümde;
Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 20'şer soru
Sözel bölümde;
Türkçe ve İnkılap ve Atatürkçülük dersinden 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden 10'ar soru çıkacak.
Toplam 40 soru sorulan sayısal bölüm sınavı 80 dakika iken, sözel bölüm sınavı ise 75 dakika olarak uygulanacak.
MEB 2022 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuruları 2022 Nisan ayında alınacak. Fakat henüz LGS kılavuzu yayımlanmadığı için net tarih MEB tarafından duyurulmadı. Geçen yıllarda olduğu gibi LGS başvurularının nisan ayında yapılması bekleniyor.