2022 KPSS ÖABT (Alan Bilgisi, Genel Yetenek) ne zaman, saat kaçta? 2022 ÖSYM KPSS ÖABT sınavı kaç saat, dakika sürecek?

KPSS ÖABT sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar sınav giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden erişim sağlayabiliyorlar. Sınava az bir zaman kala KPSS ÖABT sınav saati merak konusu oldu.