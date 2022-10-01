2022 KPSS ÖABT (Alan Bilgisi, Genel Yetenek) ne zaman, saat kaçta? 2022 ÖSYM KPSS ÖABT sınavı kaç saat, dakika sürecek?

KPSS ÖABT sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar sınav giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden erişim sağlayabiliyorlar. Sınava az bir zaman kala KPSS ÖABT sınav saati merak konusu oldu.
KPSS ÖABT SAAT KAÇTA?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te başlayacak.Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı 14.45'te gerçekleştirilecek. Adaylar, saat 14.30'tan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
ÖSYM'DEN ÖNEMLİ HATIRLATMA
Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; ÖABT'de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır.