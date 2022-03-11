2022 KPSS ne zaman? KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? ÖSYM, 2022 KPSS başvuru ve sınav tarihi nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) gerçekleştireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için heyecan dorukta ve hakkındaki bilgiler de merak konusu oluyor. İşte detaylar...
2022 KPSS NE ZAMAN?
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.
2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos,
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek.
KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.
EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.