2022 İOKBS Bursluluk parası ne kadar? Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? MEB Bursluluk sınavı taban puanları: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11’inci sınıf...

4 EYLÜL İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Bursluluk sınav giriş belgeleri önümüzdeki günlerde yayımlanacak. Öğrenciler diledikleri zaman www.meb.gov.tr adresinden giriş belgesi sorgulama işlemi yapabilir.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.