2022 EKPSS sınav başvuruları başladı mı? Engelli EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM EKPSS sınav tarihi!

EKPSS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) giren adaylar sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabilecekler.

KİMLER EKPSS'YE GİREBİLİR?

Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmekte olan bir sınavdır.



Giriş aşaması içinde engeli olan bireylerin, engellerinin sağlık kurumları tarafından raporlanması ve tespiti gerekmektedir. Devlet kurumları içinde engel gözetilerek atama olması halinde yerleştirme yapılmaktadır.

EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sisteminin adıdır.