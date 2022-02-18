2022 DGS sözel - sayısal konular! DGS'de hangi dersler var? Bu sene Dikey Geçiş Sınavı'nda hangi konular çıkacak 2022? Sınav tarihi...

2022 DGS KONULARI

DGS, ÖSYM tarafından düzenlenen iki yıllık ön lisans okuyan öğrencilerin örgün öğretim lisans programına geçişlerini sağlayan sınavdır. Meslek yüksek okulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler bu sınava girebilir.

DGS konuları ve soru dağılımı iki bölümden oluşur. Sınavda 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulur. Sınav süresi 150 dakikadır. Sözel testte Türkçe, sayısal testte matematik ve geometri alanlarına ait sorular çıkar.