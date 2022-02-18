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    • Eğitim
    • 18.02.2022 11:03
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    • Son Güncelleme:
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    • 18.02.2022 11:07
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    2022 DGS sözel - sayısal konular! DGS'de hangi dersler var? Bu sene Dikey Geçiş Sınavı'nda hangi konular çıkacak 2022? Sınav tarihi...

    2022 DGS hakkında öğrenciler araştırma yapmaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı'na hazırlanan binlerce ön lisans mezunu bu sene hangi dersler ve hangi konuların çıkacağını merak ediyor. ÖSYM takvimine göre DGS ile ilgili tarihler belli oldu ve 2 yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla çıkarmak isteyenler 2022 Dikey Geçiş Sınavı'na girecekler. Aynı zamanda, 2022 DGS ne zaman yapılacak? Sorgulamasını sıklıkla yapılmaya başlandı. Peki, DGS'de hangi dersler var? Bu sene Dikey Geçiş Sınavı'nda hangi konular çıkacak 2022? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2022 DGS sözel - sayısal konular! DGS’de hangi dersler var?

    2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM sınav tarihi için adaylar heyecanla derslerini çalışmaya devam ediyor. Peki, DGS'de hangi dersler var? Bu sene Dikey Geçiş Sınavı'nda hangi konular çıkacak 2022? İşte detaylar...

    2022 DGS NE ZAMAN?

    DGS 2022, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

    DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Başvuru süreci ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

    2022 DGS KONULARI

    DGS, ÖSYM tarafından düzenlenen iki yıllık ön lisans okuyan öğrencilerin örgün öğretim lisans programına geçişlerini sağlayan sınavdır. Meslek yüksek okulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler bu sınava girebilir.

    DGS konuları ve soru dağılımı iki bölümden oluşur. Sınavda 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulur. Sınav süresi 150 dakikadır. Sözel testte Türkçe, sayısal testte matematik ve geometri alanlarına ait sorular çıkar.

        DGS Türkçe Konuları

        Sözcükte Anlam

        Sözcüğün Anlamı

        Gerçek Anlam

        Mecaz Anlam

        Terim Anlam

        Soyut – Somut Anlam

        Nitel – Nicel Anlam

        Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam

        Sözcüklerde Anlam İlişkileri

        Eş anlamlı Sözcükler

        Yakın Anlamlı Sözcükler

        Karşıt Anlamlı Sözcükler

        Eş sesli (Sesteş) Sözcükler

        Genel – Özel İlişkili Sözcükler

        Söz Sanatları

        Benzetme (Teşbih)

        Eğretileme (İstiare)

        Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

        Değinmece (Kinaye)

        Dokundurma (Tariz)

        Mübalağa (Abartma)

        Dolaylama

        Güzel Adlandırma

        Somutlama

        Söz Öbekleri

        Deyimler

        Atasözleri

        İkilemeler

        Pekiştirmeler

        Sözün Cümleye Kattığı Anlam

        Cümlede Anlam

        Cümlenin Yorumu

        Cümle Vurgusu

        Yakın Anlamlı Cümleler

        Cümlenin İletisi

        Cümle Analizi

        Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler

        Kesin Yargı

        Cümlenin Yapısı

        Eksiltili Cümleler

        Cümle Tamamlama

        Cümle Oluşturma

        Cümlenin Anlamı

        Anlamlarına Göre Cümleler

        Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

        Anlatım Biçimleri

        Öyküleyici Anlatım

        Betimleyici Anlatım

        Açıklayıcı Anlatım

        Tartışmacı Anlatı

        Düşünceyi Geliştirme Yolları

        Benzetme

        Tanımlama

        Karşılaştırma

        Örneklendirme

        Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)

        Sayısal Verilerden Yararlanma

        Paragraf

        Paragrafın İçeriği

        Paragrafta Konu

        Paragrafta Başlık

        Paragrafta Ana Düşünce

        Paragrafta Yardımcı Düşünceler

        Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular

        Parçaya (Metne) Dayalı Sorular

        Paragrafın Yapısı

        Paragrafın Bölümleri

        Sözel Mantık

        Çıkarım Soruları

        Sıralama Soruları

        Yer-Konum Bildiren Sorular

        Yer-Yön Bildiren Sorular

        Özne-Nesne İlişkili Sorular

        Tablo Yorumlama Soruları

        DGS Matematik Konuları

        Temel Kavramlar (Sayılar)

        Sayı Basamakları

        Bölme-Bölünebilme

        OBEB-OKEK

        Rasyonel Sayılar

        Basit Eşitsizlikler

        Mutlak Değer

        Üslü Sayılar

        Köklü Sayılar

        Çarpanlara Ayırma

        Oran-Orantı

        Problemler

        Sayı Problemleri

        Kesir Problemleri

        İşçi-Havuz Problemleri

        Yaş Problemleri

        Yüzde Problemleri

        Kar-Zarar Problemleri

        Hız Problemleri

        Faiz Problemleri

        Karışım Problemleri

        Kümeler

        Fonksiyon

        İşlem

        Modüler Aritmetik

        Permütasyon

        Kombinasyon

        Olasılık

        Tablo - Grafik Yorumlama

        Sayısal Yetenek

            DGS Geometri Konuları

            Açılar - Üçgenler

            Geometrik Kavramlar

            Açılar

            Üçgenler

            Üçgen Çeşitleri

            Açıortay

            Kenarortay

            Pisagor Teoremi

            Öklid Bağıntıları

            Üçgende Açıortay Teoremleri

            Üçgende Kenarortay Teoremleri

            Üçgende Alan

            Üçgende Benzerlik

            Çokgenler - Dörtgenler

            Çokgenler

            Dörtgenler

            Paralelkenar

            Dikdörtgen

            Kare

            Yamuk

            Deltoid

            Çember - Daire

            Çemberde Açı

            Çemberde Uzunluk

            Dairede Alan

            Çemberde Benzerlik

            Analitik Geometri

            Noktanın Analitik İncelenmesi

            Analitik Düzlem

            Doğrunun Denklemleri

            Katı Cisimler

            Prizma

            Dikdörtgenler Prizması

            Küp

            Silindir

            Dönel Silindir

            Piramit

            Düzgün Piramit

            Kesik Piramit

            Küre
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            Haberler Eğitim 2022 DGS sözel - sayısal konular! DGS'de hangi dersler var? Bu sene Dikey Geçiş Sınavı'nda hangi konular çıkacak 2022? Sınav tarihi...
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