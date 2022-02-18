2022 DGS sözel - sayısal konular! DGS'de hangi dersler var? Bu sene Dikey Geçiş Sınavı'nda hangi konular çıkacak 2022? Sınav tarihi...

2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM sınav tarihi için adaylar heyecanla derslerini çalışmaya devam ediyor. Peki, DGS'de hangi dersler var? Bu sene Dikey Geçiş Sınavı'nda hangi konular çıkacak 2022? İşte detaylar...
2022 DGS NE ZAMAN?
DGS 2022, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvuru süreci ise 13-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.
2022 DGS KONULARI
DGS, ÖSYM tarafından düzenlenen iki yıllık ön lisans okuyan öğrencilerin örgün öğretim lisans programına geçişlerini sağlayan sınavdır. Meslek yüksek okulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler bu sınava girebilir.
DGS konuları ve soru dağılımı iki bölümden oluşur. Sınavda 60 sözel ve 60 sayısal olmak üzere toplamda 120 soru sorulur. Sınav süresi 150 dakikadır. Sözel testte Türkçe, sayısal testte matematik ve geometri alanlarına ait sorular çıkar.