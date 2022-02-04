2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme bedeli ne kadar, kaç TL?

AÖF kayıt yenileme tarihleri açıköğretim öğrencilerinin gündemini meşgul ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri 7-18 Şubat arasında gerçekleşecek. Takvime göre ise güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. İşte, akademik takvim...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2022?
Kayıt yeniletecek öğrenciler 7 Şubat 2022 Pazartesi günü ile 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00'ye kadar işlemlerini yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
AÖF SINAV TARİHLERİ VE AKADEMİK TAKVİM
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