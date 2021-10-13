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    • Eğitim
    • 13.10.2021 08:32
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    • 13.10.2021 08:33
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    Burs başvuruları ne zaman 2021? Kredi Yurtlar Kurumu KYK 2021 burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte şartlar...

    Yüzbinlerce öğrenci Burs başvuruları ne zaman 2021? Sorusunun yanıtını gündemde yoğun bir şekilde araştırıyor. Üniversitelerin yüzyüze eğitime açılmasıyla birlikte sınıflarına, öğretmenlerine kavuşan milyonlarca öğrenci eğitim hayatında desteği büyük olan KYK burs başvurularının hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak her yıl sunulan Kredi Yurtlar Kurumu bursları için şartların taşınması gerekiyor. Peki KYK burs başvuru şartları nelerdir, kimler önceliklidir? Kredi Yurtlar Kurumu KYK 2021 burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Burs başvuruları ne zaman 2021?

    Burs başvuruları ne zaman 2021? Kredi Yurtlar Kurumu KYK 2021 burs başvurusu ne zaman yapılacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen ve böylece eğitim hayatlarını ekonomik olarak daha rahat geçirmelerini sağlayan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurularını hangi tarihte alacak, açıklama geldi mi? İşte detaylar...

    KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

    KYK burs başvuruları henüz başlamadı. YKS 2. ve sonuncu ek tercihler önümüzdeki günlerde tamamlandıktan sonra KYK burs başvurularının başlaması bekleniyor.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs başvuru tarihini henüz ilan etmedi. YKS 2. ek tercihlerin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Buna göre KYK burs başvuruları da Ekim ayının ortalarında başlayabilir. GSB'den son dakika açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

    2021 KYK BURSLARI NE KADAR?

    2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.

        KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

        Ön lisans öğrencileri,

        Lisans öğrencileri,

        İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

        ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

        Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

        burstan yararlanabilmektedir.

        Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        BURS İÇİN ÖNCELİKLİ OLANLAR KİMLER?

        Şehit çocukları ya da şehit olan kişi bekar ise bekar kardeşi KYK bursu için önceliklidir.
        Gazi çocukları ya da gazi bekarsa gazinin kendisi öncelikli konumdadır.
        %40 engeli bulunan ve bu durumu sağlık raporuyla desteklenmiş kişiler burs almaya hak kazanırlar.
        Kişinin annesi ve babası vefat etmişse KYK bursunda önceliği vardır.
        Lise ve dengi eğitimlerini Darüşşafaka Lisesinde veyahut Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yetiştirme yurtlarında tamamlamış kişiler öncelikli konumdadırlar.
        Amatör milli sporcu olan öğrencilerin Kurum Kuruluş Kanunu'na bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun belirlediği özelliklere göre öncelik kazanmaya hakları bulunmaktadır.
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        Haberler Eğitim Burs başvuruları ne zaman 2021? Kredi Yurtlar Kurumu KYK 2021 burs başvurusu ne zaman yapılacak? İşte şartlar...
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