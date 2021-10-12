ALES/2 sınav sonuçları sorgulama: 2021-ALES/2 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sınav sonuçları açıklandı. Peki, ALES/2 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021-ALES/2 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...
ALES/2 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
İşte ÖSYM açıklaması
2021-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
SONUÇLARA DAİR BİLGİLER
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.