ALES/2 sınav sonuçları sorgulama: 2021-ALES/2 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sınav sonuçları açıklandı. Peki, ALES/2 sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021-ALES/2 sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

ALES/2 SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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