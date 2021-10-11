YKS 140 puanla ek tercihler başladı mı 12 Ekim! YKS 2. ek yerleştirme boş kontenjanlar listesi ÖSYM!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER 2021

Üniversitelerin genel olarak kayıt için istedikleri belgeler şu şekilde;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

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d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin Askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecek.

Bunların dışın üniversiteler adaylardan bazı özel evraklar talep edebilir. Bunu öğrenmek için kazandığını üniversite veya fakültenin resmi internet adresine girebilir buradan evrak kontrolü yapabilirsiniz. Yine kazandığını fakültenin öğrenci işlerini arayarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.