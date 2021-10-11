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    • Eğitim
    • 11.10.2021 11:35
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    • 11.10.2021 11:35
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    Nöbetçi öğretmen boş derse girer mi? Nöbetçi öğretmen görevleri nelerdir? Boş derse girerse ücret alır mı?

    Özellikle veliler tarafından Nöbetçi öğretmen boş derse girer mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yüzyüze eğitimin 6 Eylül’de başlamasının ardından öğretmenlerle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki 2021-2022 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu konuyla ilgili hangi açıklamaları yaptı? Nöbetçi öğretmen görevleri nelerdir? Boş derse girerse ücret alır mı? MEB yazılı açıklamasında nöbetçi öğretmenlerin görevleriyle ilgili detayları paylaştı. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Nöbetçi öğretmen boş derse girer mi?

    Nöbetçi öğretmen boş derse girer mi? Nöbetçi öğretmen görevleri nelerdir? Boş derse girerse ücret alır mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Koronavirüs nedeniyle uzun bir aranın ardından öğrenciler okullarına, sınıflarına kavuştu yüzyüze eğitime covid 19 önlemleri alınarak başlandı. Eğitimle ilgili pek çok bilgilerin araştırıldığı gibi nöbetçi öğretmenler ile ilgili detaylar da merak konusu oluyor. İşte ayrıntılar...

    NÖBETÇİ ÖĞRETMEN BOŞ DERSE GİRER Mİ?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Rehberlik öğretmeni bağlı bulunduğu okul/kurumun tabi olduğu yönetmelikte belirtilen nöbetçi öğretmenin görevlerine ilişkin hükümler doğrultusunda nöbet görevi yapar.

    Günlük çalışma saatleri ve iş akışı eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Diğer taraftan rehberlik ödetmeni ders vaatlerinde Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğinden dolayı boş derse girme görevi verilmez. Ancak rehber öğretmen gurup rehberliği faaliyetleriyle ilgili çalışma yapmak istemesi durumunda hoş dersi olan sınıfın dersine girebilir." ifadeleri yer aldı.

    NÖBETÇİ ÖĞRETMEN BOŞ DERSE GİRERSE ÜCRET ALIR MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı görüş yazısına binaen artık boş geçen derse girmek üzere görevlendirilen nöbetçi öğretmenlere ek ders ücretleri görev yaptıkları okul/kurum tarafından ödenecektir.

        NÖBETÇİ ÖĞRETMEN GÖREVLERİ NELERDİR?

        1. Derse başlamadan 15 dk. önce okula gelmek, ders bitiminden 15 dk. sonra okuldan ayrılmak.
        2. Günlük zaman çizelgesini uygulamak.
        3. Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediklerini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek.
        4. Isınma, elektrik tesisleri ile sıhhî tesisatların çalışıp çalışmadığını, okul içi temizliğinin yapılıp yapılmadığını, okul bina ve tesislerini yangından koruma önlemlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrolünü yapmak, giderilebilecek olan eksiklikleri gidermek, gerekli olanları ilgililere duyurmak.
        5. Bahçe, koridor ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek. ( okulda birden fazla nöbetçi öğretmen bulunduğunda aralarındaki iş bölümü okul idaresi tarafından yapılır)
        6. Uygulama, gezi, gözlem, inceleme, çeşitli sosyal ve sportif faaliyetler nedeniyle okula gelen kişi ve grupla ilgilenmek.
        7. Bayrak törenlerinin zamanında gereken önemin verilerek yapılmasını sağlamak.

        8. Okula gelen ve gidenleri kontrol edip ve durumlarıyla ilgilenmek.
        9. Beklenmedik olaylar karşısında gerekli önlemleri almak, durumu okul yönetimine bildirmek.
        10. Nöbeti süresinde okulun eğitim, öğretim ve disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek ve bu hususlarda günlük önlemleri almak.
        11. Dersi olmadığı durumlarda öğretmeni olmayan sınıflarla ilgilenmek.
        12. Kendine verilen eğitim, öğretim, yönetim ve üretim görevlerini yapmak.
        13. Öğretmenler kurulu, zümre ve sınıf öğretmenleri toplantılarına katılmak.
        14. Okulun yönetim işlerine yardımcı olmak.
        15. Nöbeti sonunda "OKUL NÖBET DEFTER"ine nöbeti süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporu yazmak.
        16. Nöbetçi öğrencinin görevinin yapılmasının sağlamak.
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        Haberler Eğitim Nöbetçi öğretmen boş derse girer mi? Nöbetçi öğretmen görevleri nelerdir? Boş derse girerse ücret alır mı?
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