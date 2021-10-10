YDS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı! Sonuç tarihi...

YDS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri için 2021 yılında ikinci kez düzenlenecek ve 2022 yılına kadar başka sınav olmayacak. Peki YDS soru ve cevapları saat kaçta belli olacak, sonuç tarihi nedir? İşte detaylar...
YDS NE ZAMAN BAŞLADI, SAAT KAÇTA SONA ERECEK?
YDS 2021 10 Ekim 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. 10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 YDS/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. YDS sınavı 180 dakika sürecektir.
YDS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
Henüz açıklanmadı, haberimizde yer vereceğiz.
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU!
YDS/2 2021 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 2 Kasım tarihinde erişime açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.