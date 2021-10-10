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    • Eğitim
    • 10.10.2021 11:03
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    • 10.10.2021 11:05
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    YDS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı! Sonuç tarihi...

    Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekilde YDS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. ÖSYM’nin her yıl gerçekleştirdiği Yabancı Dil Sınavı 10 Ekim yani bugün yapılıyor. Kariyerini hedeflerken gireceği iş yerine dil yeterliliğini belgelemek isteyenlerin katıldkları Yabancı Dil Sınavı için sonuçların hangi tarihte belli olacağı ÖSYM tarafından açıklandı. Bir yandan da puan hesaplamanın nasıl yapıldığı, soru ve cevapların ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Peki ÖSYM YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı mı?

    takvim.com.tr
    YDS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

    YDS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri için 2021 yılında ikinci kez düzenlenecek ve 2022 yılına kadar başka sınav olmayacak. Peki YDS soru ve cevapları saat kaçta belli olacak, sonuç tarihi nedir? İşte detaylar...

    YDS NE ZAMAN BAŞLADI, SAAT KAÇTA SONA ERECEK?

    YDS 2021 10 Ekim 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. 10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 YDS/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. YDS sınavı 180 dakika sürecektir.

    YDS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

    Henüz açıklanmadı, haberimizde yer vereceğiz.

    SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU!

    YDS/2 2021 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 2 Kasım tarihinde erişime açıklanacak.

    Adaylar, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.

        YDS PUANLARI NEASIL HESAPLANIR?

        KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılıyor. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanıyor ve yabancı dil standart puanları hesaplanırken bu değerler kullanılıyor.

        Bir testte, en az 1 ham puana (net) sahip olmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmıyor ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmıyor. YDS sınav sonucunda en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmıyor.
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