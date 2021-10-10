Şubat tatili ne zaman 2022? Sömestr, 15 tatil hangi tarihte? Yarıyıl tatili ne zaman başlayıp hangi tarihte sona erecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca öğrenci ve velisi MEB 2021-2022 yılı eğitim öğretim takvimini merak ediyor ve yılda 4 kez olacak tatil tarihleri ile ilgili araştırmalarını arttırıyor. İşte tüm bilgiler...
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Sömestr tatili yani 15 tatil 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTECEK? İŞTE MEB TAKVİMİ!
2021-2022 MEB takviminde şu bilgiler yer alıyor;
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.