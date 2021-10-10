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    • Eğitim
    • 10.10.2021 11:34
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    • 10.10.2021 11:40
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    Şubat tatili ne zaman 2022? Sömestr, 15 tatil hangi tarihte? Yarıyıl tatili ne zaman başlayıp hangi tarihte sona erecek?

    Gündemde en çok merak edilen sorular arasında Şubat tatili ne zaman 2022? Sömestr, 15 tatil hangi tarihte? Yer alıyor. Milyonlarca öğrenci koronavirüs salgınından dolayı uzun süre uzaktan eğitim almıştı ve 6 Eylül itibariyle covid 19 önlemleri alınarak yüzyüze eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini yayınlayınca hemen incelenmeye başlandı. Peki Yarıyıl tatili ne zaman başlayıp hangi tarihte sona erecek? Okullar ara tatile hangi tarihler arasında girecek? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Şubat tatili ne zaman 2022?

    Şubat tatili ne zaman 2022? Sömestr, 15 tatil hangi tarihte? Yarıyıl tatili ne zaman başlayıp hangi tarihte sona erecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca öğrenci ve velisi MEB 2021-2022 yılı eğitim öğretim takvimini merak ediyor ve yılda 4 kez olacak tatil tarihleri ile ilgili araştırmalarını arttırıyor. İşte tüm bilgiler...

    SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

    Sömestr tatili yani 15 tatil 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTECEK? İŞTE MEB TAKVİMİ!

    2021-2022 MEB takviminde şu bilgiler yer alıyor;

    * 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

    * Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

    * Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

    * İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

        OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DAHA ULAŞILABİLİR OLACAK

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, okul öncesi eğitime erişimi artırmaya çalışıyoruz. Anaokullarını mümkün olduğu kadar şehirlerin farklı bölgelerine kurarak vatandaşların çocuklarını özel eğitim öğrencisiyse özel eğitim anaokuluna, değilse normal anaokuluna göndermeleriyle ilgili imkanlarımızı artırmaya çalışıyoruz." dedi.

        Özer, Balıkesir Valiliği Necatibey Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Balıkesir İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda kentteki eğitim yatırımlarını değerlendirdiklerini söyledi. Balıkesir'de bu yıl yaklaşık 235 milyon liralık yatırımın devam ettiğini belirten Özer, "Bunlar, yeni okul yapımları, güçlendirme ve yık-yap kapsamındaki yatırımlar. Değerlendirme toplantısında, acil ihtiyaçlarla ilgili, bu 235 milyonluk yatırıma ilave olarak yeni yatırımlar yapma kararı aldık." diye konuştu.

        ÖĞRENCİ DEVAMLILIĞI ZORUNLU MU?

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı;
        "Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler."

        Mazeret kapsamına neler girecek?

        "Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan "evde eğitim" kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.

        Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek."
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        Haberler Eğitim Şubat tatili ne zaman 2022? Sömestr, 15 tatil hangi tarihte? Yarıyıl tatili ne zaman başlayıp hangi tarihte sona erecek?
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