Yarıyıl tatili ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte başlayıp bitecek? Sömestr tatili kaç gün sürecek? MEB takvimi...

Yarıyıl tatili ne zaman? Okul ara tatili hangi tarihte başlayıp bitecek? Sömestr tatili kaç gün sürecek? Sorgulamaları arama motorlarından sıkça yapılır oldu. Covid 19 önlemleri alınarak okullar yüzyüze eğitime açıldı ve öğrenciler MEB takviminin yayınlanmasıyla birlikte hangi tarihlerde tatil yapacaklarını merak etmeye başladı. Toplamda 2021 2022 eğitim öğretim yılı içerisinde 4 kez tatil yapılacak. İşte takvim...
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Sömestr tatili yani 15 tatil 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTECEK? İŞTE MEB TAKVİMİ!
2021-2022 MEB takviminde şu bilgiler yer alıyor;
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.