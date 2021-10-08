Öz yeğeni ile teknede yakalanmıştı! Murat Başoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Başoğlu'na ne oldu, hastalığı ne?

Yer aldığı projeler;

2010 – Makber (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi)

2007 – Tatlı İntikam (TV Dizisi)

2002 – Zeybek Ateşi (TV Dizisi)

2001 – 90-60-90 (TV Dizisi)

1999 – Nilgün (2) (TV Dizisi)

1999 – Nilgün (Sinema Filmi)

1993 – Bizim Mahalle (TV Dizisi)

YEĞENİYLE TEKNEDE SARMAŞ DOLAŞ YAKALANMIŞTI!

2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Murat Başoğlu, Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.1 çocuk babası olan Murat Başoğlu eşinden boşanmıştı.

BURCU BAŞOĞLU KİMDİR?

35 yaşındaki Burcu Başoğlu Kabadayı spor hocalığının yanı sıra yaşam koçluğu da yapıyor. Burcu Başoğlu Kabadayı, 2015 yılında yoga hocası Selçuk Kabadayı ile evlendi. Burcu Klinik Psikolog bir anne ve Profesyonel Atlet bir babanın tek çocuğu. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Son 9 senesi Dell ve Lenovo gibi uluslararsı teknoloji devlerinde yöneticilik olmak üzere 15 yıl bilişim sektöründe çalıştı. 2011 yılında iş stesinden uzaklaşmak için yaptığı arayışları sırasında yogayla tanıştı.

Koh Samui Tayland'da Vikasa Yogada katıldığı yoga kampı ve inziva sonrasında yogada derinleşmesini sağlayacak bir eğitim ararken Çelen ile yollarının keşismesi sayesinde Çelen Arıman & Deniz Bağan ile Yoga Allience onaylı 200 saat Hatha Yoga Eğitmenlik Eğitimine katıldı.