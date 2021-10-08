Öz yeğeni ile teknede yakalanmıştı! Murat Başoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Başoğlu'na ne oldu, hastalığı ne?

Bir dönem oyunculuk ve sunuculuk yapan Murat Başoğlu 2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu'yla teknede uygunsuz şekilde görüntülendikten sonra ortalıktan kaybolmuş başka şehire yerleşip orada hayat sürmeye başlamıştı. Bir süredir magazin gündeminden uzak olan Başoğlu'nun son fotoğrafları olay oldu. Sağlık problemleri nedeniyle 20 Eylül'de hastaneye yattığı öğrenilen sunucunun son durumu bir hayli merak edildi. Peki Murat Başoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Başoğlu'na ne oldu, hastalığı ne?
MURAT BAŞOĞLU'NA NE OLDU, HASTALIĞI VE SON DURUMU NE?
Murat Başoğlu'nunu 20 Eylül 2021'de hastaneden acil giriş yaptığı daha sonra da çekilen kalp tomografisinde aort damarının 5.7 cm'ye kadar büyüdüğü ve riskli boyuta geldiği öğrenildi.
Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Başoğlu "23 Eylül'de ameliyata alındım. 6 saat süren açık kalp ameliyatı sonrasında aort ve aort kapakçıklarım değişti. 24 saat yoğun bakımda, 17 saat entübe olarak kaldım. Daha sonra normal odaya çıkabildim. Bu operasyon İzmir'de gerçekleşti. Doktorlarımıza ve beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim" dedi.
MURAT BAŞOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Murat Başoğlu, 1968 doğumludur. Türk sunucu, manken, oyuncu ve iş adamıdır. Şebnem Dönmez'le Sabah Şekerleri adlı televizyon programıyla ünlenen Başoğlu, çeşitli programlarda sunuculuk yapmış, bunun yanı sıra oyunculuk ve mankenlik tecrübesi de bulunmaktadır. Ayrıca reklamcılık yanında ve tasarım ürünler üzerine şirketini işletmektedir.
'Benzemez Kimse Sana' programının 3 defa sunuculuğunu üstlenmiştir. 2015 yılında Çilek kokusu adlı dizide rol almıştır.