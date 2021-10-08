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    • Eğitim
    • 08.10.2021 10:36
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    • 08.10.2021 10:38
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    Öz yeğeni ile teknede yakalanmıştı! Murat Başoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Başoğlu'na ne oldu, hastalığı ne?

    Yeğeni Burcu Başoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ve ardından kayıplara karışan Murat Başoğlu hastane odasından paylaşıtığı fotoğrafla gündeme geldi. Sağlık problemleri yaşadığı öğrenilen Başoğlu'nun Eylül ayından bu yana hastande kaldığı ortaya çıktı. Fotoğrafların yayılmasının ardından Murat Başoğlu'nun hastalığı ve son durumu merak edildi. Peki Murat Başoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Başoğlu'na ne oldu, hastalığı ne?

    takvim.com.tr
    Murat Başoğlu’na ne oldu, hastalığı ne?

    Bir dönem oyunculuk ve sunuculuk yapan Murat Başoğlu 2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu'yla teknede uygunsuz şekilde görüntülendikten sonra ortalıktan kaybolmuş başka şehire yerleşip orada hayat sürmeye başlamıştı. Bir süredir magazin gündeminden uzak olan Başoğlu'nun son fotoğrafları olay oldu. Sağlık problemleri nedeniyle 20 Eylül'de hastaneye yattığı öğrenilen sunucunun son durumu bir hayli merak edildi. Peki Murat Başoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Başoğlu'na ne oldu, hastalığı ne?

    MURAT BAŞOĞLU'NA NE OLDU, HASTALIĞI VE SON DURUMU NE?

    Murat Başoğlu'nunu 20 Eylül 2021'de hastaneden acil giriş yaptığı daha sonra da çekilen kalp tomografisinde aort damarının 5.7 cm'ye kadar büyüdüğü ve riskli boyuta geldiği öğrenildi.

    Sağlık durumu hakkında açıklama yapan Başoğlu "23 Eylül'de ameliyata alındım. 6 saat süren açık kalp ameliyatı sonrasında aort ve aort kapakçıklarım değişti. 24 saat yoğun bakımda, 17 saat entübe olarak kaldım. Daha sonra normal odaya çıkabildim. Bu operasyon İzmir'de gerçekleşti. Doktorlarımıza ve beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim" dedi.

    MURAT BAŞOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Murat Başoğlu, 1968 doğumludur. Türk sunucu, manken, oyuncu ve iş adamıdır. Şebnem Dönmez'le Sabah Şekerleri adlı televizyon programıyla ünlenen Başoğlu, çeşitli programlarda sunuculuk yapmış, bunun yanı sıra oyunculuk ve mankenlik tecrübesi de bulunmaktadır. Ayrıca reklamcılık yanında ve tasarım ürünler üzerine şirketini işletmektedir.

    'Benzemez Kimse Sana' programının 3 defa sunuculuğunu üstlenmiştir. 2015 yılında Çilek kokusu adlı dizide rol almıştır.

        Yer aldığı projeler;

        2010 – Makber (TV Dizisi)

        2010 – 2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi)

        2007 – Tatlı İntikam (TV Dizisi)

        2002 – Zeybek Ateşi (TV Dizisi)

        2001 – 90-60-90 (TV Dizisi)

        1999 – Nilgün (2) (TV Dizisi)

        1999 – Nilgün (Sinema Filmi)

        1993 – Bizim Mahalle (TV Dizisi)

        YEĞENİYLE TEKNEDE SARMAŞ DOLAŞ YAKALANMIŞTI!

        2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Murat Başoğlu, Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.1 çocuk babası olan Murat Başoğlu eşinden boşanmıştı.

        BURCU BAŞOĞLU KİMDİR?

        35 yaşındaki Burcu Başoğlu Kabadayı spor hocalığının yanı sıra yaşam koçluğu da yapıyor. Burcu Başoğlu Kabadayı, 2015 yılında yoga hocası Selçuk Kabadayı ile evlendi. Burcu Klinik Psikolog bir anne ve Profesyonel Atlet bir babanın tek çocuğu. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Son 9 senesi Dell ve Lenovo gibi uluslararsı teknoloji devlerinde yöneticilik olmak üzere 15 yıl bilişim sektöründe çalıştı. 2011 yılında iş stesinden uzaklaşmak için yaptığı arayışları sırasında yogayla tanıştı.

        Koh Samui Tayland'da Vikasa Yogada katıldığı yoga kampı ve inziva sonrasında yogada derinleşmesini sağlayacak bir eğitim ararken Çelen ile yollarının keşismesi sayesinde Çelen Arıman & Deniz Bağan ile Yoga Allience onaylı 200 saat Hatha Yoga Eğitmenlik Eğitimine katıldı.
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        Haberler Eğitim Öz yeğeni ile teknede yakalanmıştı! Murat Başoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Başoğlu'na ne oldu, hastalığı ne?
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