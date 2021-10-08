KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman 2021? İşte GSB'den KYK burs başvuru tarihi 2021!

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

BURS İÇİN ÖNCELİKLİ OLANLAR KİMLER?

Şehit çocukları ya da şehit olan kişi bekar ise bekar kardeşi KYK bursu için önceliklidir.

Gazi çocukları ya da gazi bekarsa gazinin kendisi öncelikli konumdadır.

%40 engeli bulunan ve bu durumu sağlık raporuyla desteklenmiş kişiler burs almaya hak kazanırlar.

Kişinin annesi ve babası vefat etmişse KYK bursunda önceliği vardır.

Lise ve dengi eğitimlerini Darüşşafaka Lisesinde veyahut Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yetiştirme yurtlarında tamamlamış kişiler öncelikli konumdadırlar.

Amatör milli sporcu olan öğrencilerin Kurum Kuruluş Kanunu'na bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun belirlediği özelliklere göre öncelik kazanmaya hakları bulunmaktadır.