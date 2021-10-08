Üniversitelerin yüz yüze eğitime açılmasıyla birlikte ilk kez okula yerleşen öğrenciler ve ara sınıf öğrenciler fakültelerine kavuştu. Pandemi nedeniyle KYK yurt başvuruları ve ek tercih işlemleri gecikti. Ancak yurt sonuçlarının da geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından öğrenciler yurt odalarına yerleşti. Önümüzdeki günlerde de ek tercihlerin sonuncusu gerçeklşetirilecek. KYK burs başvuruların da bu kapsamde ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Okullarına giden öğrencilerden KYK bursu almak isteyenler GSB'den yeni açıklama gelip gelmediğini araştırıyor. Peki GSB KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman 2021? İşte GSB'den KYK burs başvuru tarihi 2021!
KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI 8 EKİM?
KYK burs başvuruları henüz başlamadı. YKS 2. ve sonuncu ek tercihler önümüzdeki günlerde tamamlandıktan sonra KYK burs başvurularının başlaması bekleniyor.
GSB'DEN KYK BURS BAŞVURU TARİHİ 2021!
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) KYK burs başvuru tarihini henüz ilan etmedi. YKS 2. ek tercihlerin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Buna göre KYK burs başvuruları da Ekim ayının ortalarında başlayabilir. GSB'den son dakika açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
BU YIL KYK BURSLARI NE KADAR?
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklandı. Bu ücret, öğrencinin maddi durumuna bağlı olarak 1 buçuk milyonun üzerindeki öğrenciye geri ödemeli ya da karşılıksız olarak sağlanıyor.
KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
BURS İÇİN ÖNCELİKLİ OLANLAR KİMLER?
Şehit çocukları ya da şehit olan kişi bekar ise bekar kardeşi KYK bursu için önceliklidir.
Gazi çocukları ya da gazi bekarsa gazinin kendisi öncelikli konumdadır.
%40 engeli bulunan ve bu durumu sağlık raporuyla desteklenmiş kişiler burs almaya hak kazanırlar.
Kişinin annesi ve babası vefat etmişse KYK bursunda önceliği vardır.
Lise ve dengi eğitimlerini Darüşşafaka Lisesinde veyahut Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yetiştirme yurtlarında tamamlamış kişiler öncelikli konumdadırlar.
Amatör milli sporcu olan öğrencilerin Kurum Kuruluş Kanunu'na bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun belirlediği özelliklere göre öncelik kazanmaya hakları bulunmaktadır.