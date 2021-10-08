AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? AÖF kayıt yenileme için bugün son gün! Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme

AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Anadolu Üniversitesi'nde uzaktan okuyan öğrenciler açıköğretim fakültesi kayıt yenileme işlemlerinin nasıl ve nereden yapıldığını merak ediyor. Ders seçiminin nasıl yapıldığı ve AÖF kayıt yenileme ücretlerinin hangi bankalara yatırılacağı da araştırılır oldu. İşte tüm detaylar...
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme tarihleri 27 Eylül - 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Öğrenciler kayıtlarını yenilemeden ücret yatıramayacak. Kaydını yenilemeyenler de öğrenci sayılmayıp öğrencilikleri pasif hale gelecek.
AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.