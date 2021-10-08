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    • Eğitim
    • 08.10.2021 17:54
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    • 08.10.2021 17:54
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    AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? AÖF kayıt yenileme için bugün son gün! Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. AÖF kayıt yenileme için bugün son gün ve ücretin ne kadar olduğu hangi bankalara yatırılması gerektiğine ilişkin bilgiler de merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde okuyan binlerce kişi bu gece yarısına kadar işlemlerini halledecek. İşte AÖF kayıt yenilemesine ilişkin tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak?

    AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Anadolu Üniversitesi'nde uzaktan okuyan öğrenciler açıköğretim fakültesi kayıt yenileme işlemlerinin nasıl ve nereden yapıldığını merak ediyor. Ders seçiminin nasıl yapıldığı ve AÖF kayıt yenileme ücretlerinin hangi bankalara yatırılacağı da araştırılır oldu. İşte tüm detaylar...

    AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    AÖF kayıt yenileme tarihleri 27 Eylül - 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Öğrenciler kayıtlarını yenilemeden ücret yatıramayacak. Kaydını yenilemeyenler de öğrenci sayılmayıp öğrencilikleri pasif hale gelecek.

    AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

    Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

    Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

    Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

        AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

        Öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30'a kadar yapılabilir.

        Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir. Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

        Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

        AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

        Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

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        PCR Testi ve HES Kodu Zorunluluğu ile İlgili Alınan Karar

        Eklenme Tarihi: 27 Ağustos 2021

        Sevgili Öğrencilerimiz;

        Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 27.08.2021 tarih ve 39 sayılı kararı gereği;

        Üniversitemizin birimlerine her girişte HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak olup, ibraz etmemeniz halinde Üniversitemizin tüm birimlerine girişiniz kısıtlanacaktır. Üniversitemize gelmeden önce Covid-19 aşılarınızı mutlaka 2 doz olarak tamamlatınız.
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        Haberler Eğitim AÖF harç ücretleri 2021 ne zaman yatırılacak? AÖF kayıt yenileme için bugün son gün! Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme…
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