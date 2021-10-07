İkinci ek tercihler ne zaman? 140 puanla ek tercihler ne zaman başlayacak? 3. ek tercih tarihi!

İKİNCİ EK TERCİHLER NE ZAMAN? (3. EK TERCİH TARİHİ)

YKS 2.ek tercihlerin tarihi henüz belli olmasada 1. ek tercihle üniversitelere kayıt işlemleri 7 Ekim'de yani bugün sona ereceğinden 2. ek tercih tarihleriyle ilgili ÖSYM'den bugün ve ya yarın bir açıklama gelmesi bekleniyor. Üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra (7 Ekim) YKS 2.ek tercihlerin başlaması bekleniyor. ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaları hemen öğrenmek için Takvim.com.tr'yi takip edin.

HALİS AYGÜN'DEN 140 PARAJ PUANI AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS ek tercihleri ile ilgili yaptığı açıklamada "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. ""İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek." demişti.

140 PUAN ALANLAR NASIL TERCİH YAPACAK?

Adaylar, 2021 YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

Öğrenciler KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini bekliyorlar. Henüz KYK burs başvuru tarihleri belli olmadı. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

E-DEVLET KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 YKS ek tercih kılavuzunda daha önce gerekli belgeler listesi yayınlanmıştı. Bu belgeler şöyle;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.