2021 YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme) için başvuru kulavuzu yayımlandı. MEB, Yüksek lisans ve doktora eğitimi için 358 öğrenciyi yurt dışına gönderecek. Peki 2021 YLSY başvurusu ne zaman? YLSY başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? YLSY bursu 2021 ne kadar?

2021 YLSY BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2021 YLSY başvurusu 21 Ekim-1 Kasım 2021 arasında alınacak. Başvurular 1 Kasım 2021 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir. Yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamlayanların mecburi hizmetlerini yerine getirmek etmek üzere, ihtiyaç duyulan kadrolara ataması yapılacak.

2021 YLSY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt dışına eğitim görmek için gitmek isteyenler 21 Ekim-1 Kasım 2021 arasında REBUS'un (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) "http://rebus.meb.gov.tr" adresinden 2021 YLSY başvurusu yapabilecek.

2021 YLSY BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YLSY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Başvurular sadece lisans mezuniyet bilgileri ile yapılmaktadır. Yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet bilgileri ile başvuru yapılamaz. Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),

c. Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması "4 üzerinden 2.50" (4'lük sistemde notu olmayıp sadece yüzlük sistemde notu olan adaylar için "100 üzerinden 65,00") veya daha yukarı olmak,

ç. 2016 ALES Sonbahar, 2017 ALES İlkbahar-Sonbahar, 2018 ALES İlkbahar, 2018 ALES 2. Dönem, 2018 ALES/3, 2019 ALES/1-2-3, 2020 ALES/1-2 ve 2021 ALES/1-2 sınav dönemlerinde yapılan ALES'te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 75 almış olmak,

d. Tablo-1'de "Tamamlanacak Öğrenim Seviyesi" sütunundaki "Yüksek Lisans" ile "Yüksek Lisans ve Doktora" olan alanlar için 1991 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak, "Sadece Doktora" olan alanlar için 1988 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

e. Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

f. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya yapıyor olmak ya da erteletebilecek durumda bulunmak),

g. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye'nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

ğ. Daha önce 1416 sayılı Kanun kapsamında yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) adaylar da başvurabilir. Ancak bu adaylar sadece doktora öğrenimi için burstan yararlanabilirler. Bu adaylardan bursluluğa hak kazananlar, yurt içinde veya yurt dışında öğrenime başlamadan önce mecburi hizmetini yaptığını belgelendirmek zorundadır. 1416 sayılı Kanun kapsamında doktora öğrenimini tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

h. Kılavuzun 8.2 (b) maddesi hükmü uyarınca 2018, 2019 ve 2020 YLSY kapsamında kurum kontenjanlarına yerleştirilenlerin tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

ADINA ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK KURUMLAR VE KONTENJAN DAĞILIMI