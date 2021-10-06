YKS 2. ek tercih kılavuzu 2021! TYT 3. tercih ne zaman başlıyor 2021? 140 puan alanlar nasıl tercih yapacak?

YKS'nin son ek tercih başvuruları için geri sayım devam ediyor. YKS'de baraj puanınn TYT'de 140'a, AYT ve YDT'de de 170'e düşürülmesinin ardından binlerce aday ek tercihler ile bir üniversiteye yerleşme hayali kuruyor. Bu kapsamda gözler ÖSYM'de. ÖSYM ek tercih kılavuzunu yayımladığında 140 puan alanlar ek tercih yapabilecek. Peki 140 puan alanlar nasıl tercih yapacak? TYT 3. tercih ne zaman başlıyor 2021? İşte YKS 2. ek tercih kılavuzu 2021!
TYT 3. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?
TYT 3. ek tercihlerin ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı. Ancak YKS ek tercih üniversite kayıtları 7 Ekim tarihinde sona ereceğinden kayıtların tamamlandıktan sonra YKS 3.ek tercihlerin başlayacağı biliniyor.
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS ek tercihleri ile ilgili "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. ""İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek." dedi.
140 PUAN ALANLAR NASIL TERCİH YAPACAK?
YKS ek tercihleri T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.
YKS 2. ek tercih )3.ek tercih) kılavuzu da henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında boş kalan kontnejanlar belli olacak. Adaylar da bu kontenjanlara göre tercih yapacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 3. ek tercihler için adaylara süre verilir. Sürenin bitmesinin akabinde de tercih sonuçları açıklandıktan sonra üniversite kayıt tarihleri duyurulur. Öğrenciler de bu tarihlerde üniversitelerine kayıt yaptırır.
ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 2021
-Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
-Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır.
-Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.
-Nüfus cüzdan fotokopisi.
-6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)
-Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)
-Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Henüz 2021 KYK burs başvuru tarihleri belli olmadı. Konu ile ilgili son dakika gelişmeleri belli olduğu zaman detaylar Takvim.com.tr'den paylaşılacaktır.
KYK BURSU NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerime vereceğimiz burs ve kredi miktarını belirledik. Lisansta 550'den 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz. Aynı şekilde 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz. Ocak ayında öğrencilerin hesaplarına burs ve kredi olarak bu miktarlar yatırılacaktır." dedi.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.