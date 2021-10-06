YKS 2. ek tercih kılavuzu 2021! TYT 3. tercih ne zaman başlıyor 2021? 140 puan alanlar nasıl tercih yapacak?

YKS'nin son ek tercih başvuruları için geri sayım devam ediyor. YKS'de baraj puanınn TYT'de 140'a, AYT ve YDT'de de 170'e düşürülmesinin ardından binlerce aday ek tercihler ile bir üniversiteye yerleşme hayali kuruyor. Bu kapsamda gözler ÖSYM'de. ÖSYM ek tercih kılavuzunu yayımladığında 140 puan alanlar ek tercih yapabilecek. Peki 140 puan alanlar nasıl tercih yapacak? TYT 3. tercih ne zaman başlıyor 2021? İşte YKS 2. ek tercih kılavuzu 2021!

TYT 3. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

TYT 3. ek tercihlerin ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı. Ancak YKS ek tercih üniversite kayıtları 7 Ekim tarihinde sona ereceğinden kayıtların tamamlandıktan sonra YKS 3.ek tercihlerin başlayacağı biliniyor.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS ek tercihleri ile ilgili "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. ""İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek." dedi.

140 PUAN ALANLAR NASIL TERCİH YAPACAK?

YKS ek tercihleri T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.

YKS 2. ek tercih )3.ek tercih) kılavuzu da henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında boş kalan kontnejanlar belli olacak. Adaylar da bu kontenjanlara göre tercih yapacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 3. ek tercihler için adaylara süre verilir. Sürenin bitmesinin akabinde de tercih sonuçları açıklandıktan sonra üniversite kayıt tarihleri duyurulur. Öğrenciler de bu tarihlerde üniversitelerine kayıt yaptırır.