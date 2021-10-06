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    • Eğitim
    • 06.10.2021 11:40
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    • 06.10.2021 11:42
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    Okullar ne zaman tatil olacak 2021? Okul ilk ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi

    Milyonlarca öğrenci Okullar ne zaman tatil olacak 2021? Sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgınından dolayı uzun süre sınıflarından, öğretmen ve arkadaşlarından uzak kalan öğrenciler 6 Eylül itibariyle kavuştular. Şimdi ise Ekim ayı yaşanırken ilk ara tatilin hangi tarihe denk geldiği merak edilmeye başlandı. Peki Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre Okul ilk ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim dönemi okul tatillerine ilişkin tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Okullar ne zaman tatil olacak 2021?

    Okullar ne zaman tatil olacak 2021? Okul ilk ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı ve hem veliler hem de öğrenciler tarafından merakla incelenmeye başlandı. Peki okullarda ilk ara tatil hangi ay olacak, ne kadar sürecek?

    OKUL İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

    Sömestr tatili yani 15 tatil 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? İŞTE MEB TAKVİMİ!

    2021-2022 MEB takviminde şu bilgiler yer alıyor;

    * 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

    * Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

    * Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

    * İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

        ÖĞRENCİ DEVAMLILIĞI ZORUNLU MU?

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı;
        "Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler."

        Mazeret kapsamına neler girecek?

        "Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan "evde eğitim" kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.

        Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek."
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        Haberler Eğitim Okullar ne zaman tatil olacak 2021? Okul ilk ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte MEB takvimi…
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