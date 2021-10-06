Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yurt dışında lisansüstü eğitim fırsatı: 358 öğrenciye burs verilecek! İşte başvuru tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tanıyacağı burs imkanıyla öğrenciler lisansüstü öğrenim için yurt dışına gidecek.

358 ÖĞRENCİ'YE YURT DIŞI BURSU VERİLECEK

MEB'in internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere, 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek.