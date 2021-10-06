Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yurt dışında lisansüstü eğitim fırsatı: 358 öğrenciye burs verilecek! İşte başvuru tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tanıyacağı burs imkanıyla öğrenciler lisansüstü öğrenim için yurt dışına gidecek.
358 ÖĞRENCİ'YE YURT DIŞI BURSU VERİLECEK
MEB'in internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere, 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek.
ÖĞRENCİLER 22 FARKLI ÜNİVERSİTE VE 13 FARKLI KAMU KURUMU ADINA ÖĞRENİM GÖRECEK
Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek.
Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek etmek üzere, ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.
BAŞVURU TARİHLERİ
Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 arasında REBUS'un (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) "http://rebus.meb.gov.tr" adresinden yapacak.