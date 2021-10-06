Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 06.10.2021 20:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2021 20:18
    ABONE OL

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yurt dışında lisansüstü eğitim fırsatı: 358 öğrenciye burs verilecek! İşte başvuru tarihi...

    Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere yurt dışında eğitim fırsatı sunuyor. Bakanlık tarafından yürütülen, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere, 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek. Peki başvuru tarihler ne zaman ve nereden yapılaca? İşte detaylar...

    MEB’den yurt dışında lisansüstü eğitim fırsatı!

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın tanıyacağı burs imkanıyla öğrenciler lisansüstü öğrenim için yurt dışına gidecek.

    358 ÖĞRENCİ'YE YURT DIŞI BURSU VERİLECEK
    MEB'in internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursuyla yükseköğretim kurumları adına 200, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 158 olmak üzere, 358 öğrenci lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilecek.

    ÖĞRENCİLER 22 FARKLI ÜNİVERSİTE VE 13 FARKLI KAMU KURUMU ADINA ÖĞRENİM GÖRECEK
    Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrenciler, 22 farklı üniversite ve 13 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek.

    Bu öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yerine getirmek etmek üzere, ihtiyaç duyulan kadrolara atanacak.

    BAŞVURU TARİHLERİ
    Adaylar, başvurularını 21 Ekim-1 Kasım 2021 arasında REBUS'un (Resmi Burslu Öğrenci Sistemi) "http://rebus.meb.gov.tr" adresinden yapacak.

        Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen adaylar, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün "http://yyegm.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanan YLSY başvuru ve tercih kılavuzunu inceleyebilecek.

        20 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ BURS ALDI
        Bakanlık tarafından, 1929'da yürürlüğe giren kanun kapsamında, üniversitelerin ve kamu kurumlarının uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışına burslu öğrenci gönderme işlemleri başlatıldı.

        Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci, burs almaya hak kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı bursiyeri olarak halen 4 bin 312 öğrenci, 50 farklı ülkede öğrenim görüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        RTÜK’ten FOX’a inceleme! Demirtaş...
        Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yurt dışında lisansüstü eğitim fırsatı: 358 öğrenciye burs verilecek! İşte başvuru tarihi...
            SON DAKİKA