29 Ekim'de okullar tatil olacak mı 2021? 28 Ekim'de okullar yarım gün mü? MEB'den açıklama!

Koronavirüs salgınında aşılamanın artmasıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm okullar 6 Eylül'de yüz yüze eğitime açıldı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 1 buçuk yılı aşkın bir sürenin ardından sıralardaki yerini aldı. Ekim ayına girmemizle de Cumhuriyet Bayramı'nda okulların durumu merak ediliyor. Bu kapsamda 29 Ekim'de okullar tatil olacak mı 2021? 28 Ekim'de okullar yarım gün mü? soruları gündeme geldi. İşte MEB'den konuya ilişkin açıklama...
29 EKİM'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI 2021?
Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar 1 günlük tatil edilmektedir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatillerimiz arasında yer aldığından 2021 yılında da bayramın olduğu gün derslere 1 günlük ara verilecektir.
28 EKİM'DE OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim 2021 yılında Perşembe gününe denk gelmektedir. 29 Ekim Cumhuriye Bayramnda okullar 1 gün tatil edilirken, 28 Ekim'de de öğleden sonra yani yarım gün tatil olacaktır. Toplamda bir buçuk gün resmî tatil ilan edilecektir.
2021 RESMİ TATİLLER TAKVİM!
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.
29 EKİM'DE NE OLDU?
Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Osmanlı hükümeti tarafından, bölgede düzeni sağlaması için devletinin bir gemisi ile Samsun'a gönderilmiştir. Ülkenin çoğu ilinde kongreler düzenlemiş ve "Tek bir egemenlik var, o da milli egemenliktir. Milletin egemenliğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." ilkesiyle, yurdun her tarafından gelen ulus temsilcilerini 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde toplamıştır. Meclis Mustafa Kemal Paşa'yı 'Meclis Başkanı' seçmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Halk ve düzenli ordular düşman kuvvetlerine karşı savaş vermiş, omuz omuza mücadele etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından TBMM 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmıştır. Padişah Vahdettin, 'vatan haini' ilan edilmiş ve yurdu terk etmiştir.
24 Temmuz 1923 günü İsviçre'nin Lozan şehrindeki Lozan Üniversitesi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslavya temsilcileri Lozan Barış Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile yeni bir devletin temelleri atılmış fakat devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemiştir.
İkinci dönem Büyük Millet Meclisi, 11 Ağustos'ta ilk toplantısını yapmıştır ve 13 Ekim'de Ankara, başkent ilan edilmiştir. Bu dönemde Atatürk, egemenliğin ulusa dayandığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapmaya başlamıştı. Atatürk 28 Ekim akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırmış ve "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz," demiştir.
29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan "Cumhuriyet" önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiştir ve böylece Türkiye Devleti'nin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet, yeni ismi "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak belirlenmiştir. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Halk da cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.
Cumhuriyette, Atatürk'ün de söylediği gibi, egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus, kendini yönetme yetkisini, kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus, seçimle yöneticileri seçebilir.
2021-2022 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ
2021-2022 yılı çalışma takvimine göre, Kasım ara tatili (1.dönem ara tatili) 15 Kasım Pazartesi ile 19 Kasım Cuma tarihleri arasında yapılacak. 12 Kasım Cuma günü başlayan 1. ara tatil, 21 Kasım Pazar günü son bulacak. 9 günlük tatilin ardından öğrenciler, 22 Kasım Pazartesi günü derse başlayacak.
SÖMESTR NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılı sömestr tatili, 24 Ocak Pazartesi ile 4 Şubat Cuma günlerini kapsayacak. 21 Ocak Cuma günü ders bitiminde tatile giren öğrenciler, 7 Şubat Pazartesi günü yeniden okullarına dönecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ve son ara tatili, 11 Nisan Pazartesi ve 15 Nisan Cuma günlerini kapsayacak. 8 Nisan Cuma günü ders bitiminde başlayan tatil, 17 Nisan Pazar günü son bulacak ve öğrenciler, 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
18 Nisan Pazartesi günü öğrencilerin okula dönmesinin ardından bir daha tatil yapılmayacak ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü son bulacak.