5 Ekim 2021 Salı sabah saatlerinden itibaren binlerce YKS adayı 3. ek tercihler için son gelişmeleri araştırıyor. 140 puan alanların ne zaman ek tercih yapacakları bir hayli merak ediliyo. Bu yıl tak 3 kez tercih yapılıyor. 1. ve 2. tercihlerin tamamlanmasıyla gözler 3. ek tercihlere çevrildi. Sadece bu yıl geçerli olmak üzere TYT'den 140 ve üzeri alanlar ile AYT ve YDT'den 170 ve üzeri alan adaylar boş kontenjanlar dahilinde tercih ettikleri üniversitelere yerleştirilecek. Gözler ÖSYM'de! Son dakika açıklamalae Takvim.com.tr'de! 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 3. ek tercihler ne zaman başlayacak? Üniversite ek yerleştirme boş kontenjanlar...

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

140 puanla tercih yapacaklar için henüz resmi bir açıklama gelmedi. ÖSYM'den son dakika açıklama geldiğinda haberimizde yer verilecektir.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Twitter sayfasında YKS ek tercihler hakkında şunları kaydetti;

"Değerli YKS adaylarımız,

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak.

İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."

Ek tercih ile yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 4-7 Ekim arasında gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından 2. ek tercih süreci başlayacak.''

YÖK'TEN AÇIKLAMA

YÖK'ten yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi;

– AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

– 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından "TYT puanı asgari 140"; "AYT/YTD puanı asgari 170" olan adaylar da yararlanabilecektir.

*Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. "Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak" TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verilmiştir.

*Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar "önlisans programlarında", AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar "lisans programlarında" boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir.''