Kale Vakfı burs başvurusu 2021 nasıl yapılır? KSV Vakfı 750 TL burs başvuru şartları neler? KSV burs kesilme durumları...

BURS KESİLME NEDENLERİ

Öğrencinin beyanlarından herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti,

Burs almaya başladıktan sonra bir başka özel kuruluştan da burs aldığının tespiti,

Öğrencinin, transkript notunun 4 üzerinden 2,50 puanının altında olması,

Öğrencinin, öğrenim süresince geçerli bir gerekçe göstermeksizin öğrenimine ara vermesi,

Öğrencinin, kendi isteği ile veya başka sebeplerle öğrenimini bırakması,

Öğrencinin, kendi isteği ile burs isteğinden vazgeçmesi,

Burs aldığı eğitim öğretim yılı sonunda transkriptini vakfa ulaştırmaması,

Vakıf tarafından öğrenciden istenilen belgelerin belirtilen tarihte Vakfa ulaştırılmaması,



Vakıftan burs alan öğrencinin, iletişim bilgilerindeki değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 3 ay içinde Vakfa bildirmemesi,

Vakıftan burs alan öğrencinin, Vakfın sosyal sorumluluk prensibi ile bağdaşmayan tavır ve davranışlar sergilemesi,

Öğrencinin öğrenimini tamamlaması.