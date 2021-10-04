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    • Eğitim
    • 04.10.2021 14:27
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    • 04.10.2021 14:27
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    Kale Vakfı burs başvurusu 2021 nasıl yapılır? KSV Vakfı 750 TL burs başvuru şartları neler? KSV burs kesilme durumları...

    Üniversite öğrencileri yüzyüze eğitime başladı ve burslarla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Kale Vakfı burs başvurusu 2021 nasıl, nereden yapılır? Sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Eğitimlerini gerçekleştirecek adayların ekonomik olarak rahat bir nefes almalarını sağlayacak olan aylık 750 TL burs imkanından kimler yararlanabiliyor? KSV Vakfı lisans öğrencilerine aylık 750 TL burs için başvuru şartları nelerdir? Hangi üniversite ve hangi bölümlerde okuyanlar başvuru yapabilecek? Kale Vakfı KSV burs kesilme durumları neler? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kale Vakfı burs başvurusu 2021 nasıl yapılır?

    Kale Vakfı burs başvurusu 2021 nasıl yapılır? KSV Vakfı 750 TL burs başvuru şartları neler? KSV burs kesilme durumları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversiteler yüzyüze eğitime başladı ve burs veren yerler de öğrenciler tarafından merakla araştırılır oldu. Kale Vakfı KSV aylık 750 TL burs veriyor ve bu imkandan yararlanmak isteyenler başvurular ve şartlarına ilişkin bilgileri merak ediyor. İşte detaylar...

    KALE VAKFI BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kale Vakfı burs başvuruları 15 Eylül-10 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Burslardan sadece T.C. vatandaşı öğrenciler yararlanabilecek. KYK kredisi ve bursu alan öğrenciler de başvuruda bulunabilir.

    KALE VAKFI BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Kale Vakfı burs başvuru koşulları şöyle;

    T.C. Vatandaşı olmak.

    Lisans öğrenimi gören ara sınıflar için; Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3'ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

    Endüstri Meslek Lisesi ara sınıflar için; alttan dersi bulunmamak.

    KSV tarafından belirlenen okullarda eğitim görmek.

    İhtiyaç sahibi olmak.

    Vakıf tarafından burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin eğitim adlıkları üniversiteler aşağıdaki gibidir;

    Bilkent Üniversitesi (% 100 Burslu)

    Koç Üniversitesi (% 100 Burslu)

    Özyeğin Üniversitesi (% 100 Burslu)

    Sabancı Üniversitesi (% 100 Burslu)

    Uludağ Üniversitesi

    Balıkesir Üniversitesi

        Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

        Dokuz Eylül Üniversitesi

        Ege Üniversitesi

        Hacettepe Üniversitesi

        İstanbul Teknik Üniversitesi

        Marmara Üniversitesi

        18 Mart Üniversitesi

        Galatasaray Üniversitesi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi

        Anadolu Üniversitesi (Sadece Malzeme Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım,

        İletişim ve Seramik Mühendisliği)

        Akdeniz Üniversitesi (Endüstriyel Tasarım, İç Mimari ve Çevre Tasarımı, Grafik,

        Moda Tasarımı, Cam ve Seramik Bölümü)

        Gebze Teknik Üniversitesi (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği)

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği)

        Boğaziçi Üniversitesi

        Mimar Sinan Üniversitesi

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi

        İstanbul Üniversitesi

        Yıldız Teknik Üniversitesi

        BURS KESİLME NEDENLERİ

        Öğrencinin beyanlarından herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti,
        Burs almaya başladıktan sonra bir başka özel kuruluştan da burs aldığının tespiti,
        Öğrencinin, transkript notunun 4 üzerinden 2,50 puanının altında olması,
        Öğrencinin, öğrenim süresince geçerli bir gerekçe göstermeksizin öğrenimine ara vermesi,
        Öğrencinin, kendi isteği ile veya başka sebeplerle öğrenimini bırakması,
        Öğrencinin, kendi isteği ile burs isteğinden vazgeçmesi,
        Burs aldığı eğitim öğretim yılı sonunda transkriptini vakfa ulaştırmaması,
        Vakıf tarafından öğrenciden istenilen belgelerin belirtilen tarihte Vakfa ulaştırılmaması,


        Vakıftan burs alan öğrencinin, iletişim bilgilerindeki değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 3 ay içinde Vakfa bildirmemesi,
        Vakıftan burs alan öğrencinin, Vakfın sosyal sorumluluk prensibi ile bağdaşmayan tavır ve davranışlar sergilemesi,
        Öğrencinin öğrenimini tamamlaması.
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