Kale Vakfı burs başvurusu 2021 nasıl yapılır? KSV Vakfı 750 TL burs başvuru şartları neler? KSV burs kesilme durumları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversiteler yüzyüze eğitime başladı ve burs veren yerler de öğrenciler tarafından merakla araştırılır oldu. Kale Vakfı KSV aylık 750 TL burs veriyor ve bu imkandan yararlanmak isteyenler başvurular ve şartlarına ilişkin bilgileri merak ediyor. İşte detaylar...
KALE VAKFI BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kale Vakfı burs başvuruları 15 Eylül-10 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Burslardan sadece T.C. vatandaşı öğrenciler yararlanabilecek. KYK kredisi ve bursu alan öğrenciler de başvuruda bulunabilir.
KALE VAKFI BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Kale Vakfı burs başvuru koşulları şöyle;
T.C. Vatandaşı olmak.
Lisans öğrenimi gören ara sınıflar için; Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3'ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)
Endüstri Meslek Lisesi ara sınıflar için; alttan dersi bulunmamak.
KSV tarafından belirlenen okullarda eğitim görmek.
İhtiyaç sahibi olmak.
Vakıf tarafından burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin eğitim adlıkları üniversiteler aşağıdaki gibidir;
Bilkent Üniversitesi (% 100 Burslu)
Koç Üniversitesi (% 100 Burslu)
Özyeğin Üniversitesi (% 100 Burslu)
Sabancı Üniversitesi (% 100 Burslu)
Uludağ Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi