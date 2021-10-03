DGS sınavı ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı’na kimler katılabilir kimler giremez? 2022 DGS başvuru şartları nelerdir?

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?



DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır.

DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir.

Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS'ye girebilirsiniz.

Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS'ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

DGS'YE KİMLER GİREBİLİR KİMLER GİREMEZ? DGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş(olma) şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.