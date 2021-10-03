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    • Eğitim
    • 03.10.2021 15:58
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    • 03.10.2021 16:00
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    DGS sınavı ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı’na kimler katılabilir kimler giremez? 2022 DGS başvuru şartları nelerdir?

    İki yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler DGS sınavı ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Bu yıl 11 Temmuz’da gerçekleştirilen ve katılmamış olanların şimdi önümüzdeki eğitim yılı için araştırmaya başladığı Dikey Geçiş Sınavı’na katılabilir? Dikey Geçiş Sınavı’na kimler katılabilir kimler giremez? Peki 2022 DGS başvuru şartları nelerdir? ÖSYM’nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) katılmak isteyenlerin merak ettiği bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    DGS sınavı ne zaman?

    DGS sınavı ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı'na kimler katılabilir kimler giremez? 2022 DGS başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Şu günlerde 2021 DGS ek tercihlerin alınıp alınmayacağı merak edilirken bir yandan da 2022 yılı DGS sınav başvurularının ne zaman başlayacağı sınavın hangi tarihte olduğu bilgisi araştırılıyor. İşte detaylar...

    2022 DGS SINAVI NE ZAMAN?

    Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2022 etabı için tarih belli olmadı. Sınav bu yıl 11 Temmuz'da yapılmış, başvuruları ise 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.

    DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

    DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır.

    DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir.

    Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS'ye girebilirsiniz.

    Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS'ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

    DGS'YE KİMLER GİREBİLİR KİMLER GİREMEZ? DGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş(olma) şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.
        Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına yerleştirme işlemleri de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.
        Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar
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        Haberler Eğitim DGS sınavı ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı’na kimler katılabilir kimler giremez? 2022 DGS başvuru şartları nelerdir?
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