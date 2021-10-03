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    • Eğitim
    • 03.10.2021 14:41
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    • 03.10.2021 14:41
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    Ara tatil ne zaman 2021? Okullar ara tatile ne zaman girecek? İşte 2021-2022 yılı MEB eğitim ve öğretim takvimi…

    Milyonlarca öğrenci ve velisi gündemde yoüun bir şekilde Ara tatil ne zaman 2021? Okullar ara tatile ne zaman girecek? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. Koronavirüs salgınından dolayı eğitimler uzun zaman online olarak gerçekleştirildi ve 6 Eylül itibariyle yüzyüze eğitim başladı. Şimdi ise gözler ara tatil zamanına çevrildi ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) konuyla ilgili açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu. İşte 2021-2022 yılı MEB eğitim ve öğretim takvimi…

    takvim.com.tr
    Ara tatil ne zaman 2021?

    Ara tatil ne zaman 2021? Okullar ara tatile ne zaman girecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Tüm illerden milyonlarca öğrenci uzun bir aradan sonra sınıflarına, arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuştu ve şimdi ise ara tatil tarihini merak ediyorlar. MEB takvimi yayınlandı ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi duyuruldu.

    ARA TATİL NE ZAMAN?

    Sömestr tatili yani 15 tatil 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak. İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? İŞTE MEB TAKVİMİ!

    2021-2022 MEB takviminde şu bilgiler yer alıyor;

    * 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.

    * Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.

    * Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.

    * İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

        ÖĞRENCİ DEVAMLILIĞI ZORUNLU MU?

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı;
        "Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler."

        Mazeret kapsamına neler girecek?

        "Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan "evde eğitim" kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.

        Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek."
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        Haberler Eğitim Ara tatil ne zaman 2021? Okullar ara tatile ne zaman girecek? İşte 2021-2022 yılı MEB eğitim ve öğretim takvimi…
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