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    • Eğitim
    • 01.10.2021 19:10
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    • 01.10.2021 19:12
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    YÖK'ten flaş karar! Azami sürelerini dolduran üniversite öğrencilerine ek sınav hakkı tanındı

    Son dakika haberleri... Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) üniversite öğrencileri için azami süreler kapsamında alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış derslere ek sınav hakkı tanındı. İşte detaylar...

    YÖK’ten ek sınav kararı

    Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversite öğrencileri için azami süreler kapsamında alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış derslere ek sınav hakkı tanındı.

    "AYNI SEBEPLE İLİŞİĞİ KESİLMİŞ ÖĞRENCİLER DE YARARLANACAK"
    YÖK'ten yapılan açıklamada, tanınan haktan aynı sebeple ilişiği kesilmiş öğrencilerin de yararlanabileceği belirtildi.

    Yükseköğretim Kanunu'nun 44' üncü maddesinin (c) bendi gereği öğrencilerin öğrenim süreleri hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Azami sürelerini dolduranlardan özellikle lisans öğrencilerinden bir kısmının ilişiği başarısızlık sebebiyle kesilmiş veya kesilmek üzeredir. Ancak bu durumdaki öğrenciler için azami süre sonu sınav hakları konusunda üniversitelerimizde tereddütler yaşanmakta, Yükseköğretim Kuruluna çok sayıda soru ve talep iletilmektedir. Başarısız sayılan dersler, çeşitli sebeplerle alınmamış dersler veya devam koşulunun sağlanmadığı dersler bakımından ilgili maddenin tanıdığı ek sınav hakları konusunda üniversitelerimizin farklı uygulamalar izledikleri anlaşılmıştır."

    Özellikle, "hiç alınmayan derslerle devam koşulunun sağlanmadığı derslerin başarısız ders olarak kabul edilip edilmeyeceği" hususunun tartışmalara yol açtığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 pandemisi koşulları da dikkate alınarak değerlendirildiği ve azami süresini dolduran hazırlık, ara sınıf, son sınıf öğrencileri ile mezuniyet için öngörülen not ortalamalarını kazanılması gereken AKTS/krediyi sağlayamayan öğrencilerin ek sınav hakkından yararlanabilmelerine karar verildi.

    Açıklamada, bu durumdaki öğrencilerden, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenlerin de başvurmaları halinde, söz konusu maddenin aynı imkanlarından yararlanabileceği, ancak ek sınav haklarının kullanılmasında uygulamalı derslerin kazanımlarının telafisinin esas olacağı belirtildi.

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