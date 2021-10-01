YKS TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih takvimi! 3. yerleştirme ne zaman 2021?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 1 Ekim itibariyle ek tercihler ile üniversitelere yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bu kez sırada 140 puanla tercih yapacak adaylar var. 2021 yılı için geçerli 3. kez ek yerleştirme yapılacak. Başkan Erdoğan 3. ek tercihlerde baraj puanının TYT'de 140'a AYT ve YDT'de 170'e düşürüldüğünü duyurmuştu. Müjdeli haberin ardından 140'la tercih yapacak adaylar 3. ek tercihlerin başlayacağı tarih için bekleyişteydi. 2. ek yerleştirmelerinin tamamlanmasıyla 3. ek tercihler hakkında araştırmalar hızlandı. Peki YKS 140, 145, 149 puan alanlar için tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak ? YKS 3. yerleştirme ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 01 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir.