YKS TYT 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih takvimi! 3. yerleştirme ne zaman 2021?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. 1 Ekim itibariyle ek tercihler ile üniversitelere yerleştirme işlemleri tamamlandı. Bu kez sırada 140 puanla tercih yapacak adaylar var. 2021 yılı için geçerli 3. kez ek yerleştirme yapılacak. Başkan Erdoğan 3. ek tercihlerde baraj puanının TYT'de 140'a AYT ve YDT'de 170'e düşürüldüğünü duyurmuştu. Müjdeli haberin ardından 140'la tercih yapacak adaylar 3. ek tercihlerin başlayacağı tarih için bekleyişteydi. 2. ek yerleştirmelerinin tamamlanmasıyla 3. ek tercihler hakkında araştırmalar hızlandı. Peki YKS 140, 145, 149 puan alanlar için tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak ? YKS 3. yerleştirme ne zaman yapılacak?
YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 01 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir.
YKS 140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
140 puanla ek tercih yapacak adaylar için henüz tarih verilmedi. Ek tercih kılavuzu yayımlandığında ÖSYM YKS ek tercih hakkında son gelişmeleri Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
YKS ek tercihler, http://ais.osym.gov.tr sayfası ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra ek tercih sekmesine tıklayarak açılan ekranda tercihlerini sıralayacak.
Ek tercihler, ÖSYM tarafından hazırlanan Ek Tercih Kılavuzunda bulunan kontenjan ve taban puanlara göre yapılacak.
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER!
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri