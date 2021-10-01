YKS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri! YKS ek tercih üniversite kayıtları gerekli belgeler ve evraklar 2021!

Binlerce adayın merakla beklediği YKS ek tercihler açıklandı. 20-23 Eylül tarihleri arasında 1. ek tercihleri alınan öğrenciler için 1 Ekim'de sonuçlar açıklandı. Ek tercih ile okul kazanan öğrenciler için bu kez kayıt vakti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre YKS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Peki YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek tercih üniversite kayıtları gerekli belgeler ve evraklar nelerdir? İşte yanıtları...
YKS 1. EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
YKS ek tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaparak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
YKS 1. EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN.
YKS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ!
YKS 1. ek tercihler ile bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Elektronik kayıtlar da 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER VE EVRAKLAR 2021!
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
YKS 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAKLAR?
YKS 1. ek tercihler 20-23 Eylül tarihlerinde alındı, sonuçlar da bugün yani 1 Ekim'de açıklandı. 2. ek tercihlerin ne zaman başlayacağı henüz duyurulmadı.
ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde şu bilgileri aktarmıştı;
"Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. ""İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
2021 YKS ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.
YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
TYT puanı 140 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
İlgili AYT/YDT puanı 170 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.
2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).