YKS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri! YKS ek tercih üniversite kayıtları gerekli belgeler ve evraklar 2021!

Binlerce adayın merakla beklediği YKS ek tercihler açıklandı. 20-23 Eylül tarihleri arasında 1. ek tercihleri alınan öğrenciler için 1 Ekim'de sonuçlar açıklandı. Ek tercih ile okul kazanan öğrenciler için bu kez kayıt vakti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre YKS ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Peki YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek tercih üniversite kayıtları gerekli belgeler ve evraklar nelerdir? İşte yanıtları...

YKS 1. EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaparak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

YKS 1. EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ!

YKS 1. ek tercihler ile bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak. Elektronik kayıtlar da 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER VE EVRAKLAR 2021!

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri