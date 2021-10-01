ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih ne zaman 2021?

Gün içerisinde yoğun bir şekilde DGS ek tercih ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı ile üniversiteye kayıt işlemleri 17-24 Eylül tarihlerinde gerçekleşti ve yerleşemeyen adaylar merakla ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip etmeye başladı. Peki DGS ek tercih işlemleri alınmaya başlanacak mı, tarih bilgisi paylaşıldı mı? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı ek tercih ücreti ne kadar? İşte Dikey Geçiş Sınavı ek tercihler hakkında merak edilenler…