ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih ne zaman 2021?

Gün içerisinde yoğun bir şekilde DGS ek tercih ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı ile üniversiteye kayıt işlemleri 17-24 Eylül tarihlerinde gerçekleşti ve yerleşemeyen adaylar merakla ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip etmeye başladı. Peki DGS ek tercih işlemleri alınmaya başlanacak mı, tarih bilgisi paylaşıldı mı? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı ek tercih ücreti ne kadar? İşte Dikey Geçiş Sınavı ek tercihler hakkında merak edilenler…
2021 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS ek tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında Takvim.com.tr'den detayları öğrebilirsiniz. Öte yandan 2020 yılında DGS tercih sonuçları Ekim ayında açıklanmış, ek tercihler de 5 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.
DGS 2021 EK KONTENJANLAR!
2021 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler kısmında örgün öğretim boş kontenjanları 1.054, ikinci öğretim boş kontenjanları 40, uzaktan eğitim boş kontenjanları 137, açıköğretim 4.138 oldu ve toplamda boş kontenjan sayısı 5.369 olarak yer aldı.
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