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    • Eğitim
    • 02.10.2021 09:25
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    • 02.10.2021 09:25
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    ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih ne zaman 2021?

    DGS ek tercih ne zaman 2021? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı ek tercih ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş sınavı sonrasında tercihler yapılmış ve yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Şimdi ise gözler DGS ek tercihlerine çevrildi, peki ÖSYM kılavuz yayınladı mı?

    takvim.com.tr
    DGS ek tercih ne zaman 2021?

    Gün içerisinde yoğun bir şekilde DGS ek tercih ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavı ile üniversiteye kayıt işlemleri 17-24 Eylül tarihlerinde gerçekleşti ve yerleşemeyen adaylar merakla ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip etmeye başladı. Peki DGS ek tercih işlemleri alınmaya başlanacak mı, tarih bilgisi paylaşıldı mı? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı ek tercih ücreti ne kadar? İşte Dikey Geçiş Sınavı ek tercihler hakkında merak edilenler…

    2021 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    DGS ek tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında Takvim.com.tr'den detayları öğrebilirsiniz. Öte yandan 2020 yılında DGS tercih sonuçları Ekim ayında açıklanmış, ek tercihler de 5 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

    DGS 2021 EK KONTENJANLAR!

    2021 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler kısmında örgün öğretim boş kontenjanları 1.054, ikinci öğretim boş kontenjanları 40, uzaktan eğitim boş kontenjanları 137, açıköğretim 4.138 oldu ve toplamda boş kontenjan sayısı 5.369 olarak yer aldı.

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        DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        DGS ek tercihleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanılarak elektronik ortamda yapılacak.

        Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklar. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklar.

        DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

        E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor.

        DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

        E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekiyor. Üniversitelerin genelde kayıt için istedikleri belgeler şu şekilde:

        DGS yerleştirme sonuç belgesi

        Lise diplomanın aslı ve fotokopisi

        Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

        Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

        Onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri ( Kayıt günü ilgili Dekanlığa verilecektir. )

        Elektronik kayıt yapanların elektronik kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belgeyi de iletmeleri gerekiyor.
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        Haberler Eğitim ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı ek tercih ücreti ne kadar? DGS ek tercih ne zaman 2021?
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