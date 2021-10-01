DGS ek tercih ne zaman 2021? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı ek tercih ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş sınavı sonrasında tercihler yapılmış ve yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Şimdi ise gözler DGS ek tercihlerine çevrildi, peki ÖSYM kılavuz yayınladı mı?