Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 02.10.2021 09:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.10.2021 09:23
    ABONE OL

    ATA AÖF kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? ATA AÖF akademik takvim 2021!

    ATA AÖF akademik takvim 2021! ATA AÖF kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversite eğitimlerini Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin merak ettiği sınav tarihlerini haberimizde derledik. ATA AÖF kayıtlarını henüz gerçekleştirmemiş olanlar için sürenin uzatıldığı bilgisi de geldi. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    ATA AÖF akademik takvim 2021!

    Gündemde oldukça merak edilen ATA AÖF akademik takvim 2021 haberimizde yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler hangi tarihlerde hangi sınavlara katılacağını sıklıkla araştırır oldu. Atatürk Üniversitesi'nde önemli bir haber geldi ve ATA AÖF kayıt yenileme tarihi uzatıldı. Peki 13-19 Eylül tarihlerinde tamamlanan kayıt işlemleri ne zamana kadar uzatıldı? Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

    ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    13-19 Eylül'de alınan kayıt yenileme işlemlerinin ardından kayıt yapamayanlar için süre uzatıldı. Buna göre, 2021-2022 güz yarıyılı kayıt yenileme tarihi 3 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

    ATA AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

    Atatürk Üniversitesi'nde ikinci üniversite ön kayıt işlemi YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinde mezuniyet veya öğrencilik bilgisi olan adaylar tarafından yapılacak. Söz konusu adaylar ataaof.edu.tr sistemi üzerinden "İkinci Üniversite Kayıt Sayfası" ekranına giriş yaparak ön başvuru işlemini gerçekleştirecek.

    Bu işlemi yapan adayların kesin kayıt işlemlerinde bir belge göndermesine gerek olmayacak. Kesin kayıt materyal ücretini yatırmasının ardından kesin kayıt işlemi otomatik olarak gerçekleştirilmektedir

    2021-2022 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM

    ATA AÖF 2021-2022 güz dönemi vize sınavı 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.

    ATA AÖF güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.

    ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.

    2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

        2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

        2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

        2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

        2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Akşener’e ’Başbakanlık’ yanıtı
        Haberler Eğitim ATA AÖF kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? ATA AÖF akademik takvim 2021!
            SON DAKİKA