ATA AÖF kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? ATA AÖF akademik takvim 2021!

Gündemde oldukça merak edilen ATA AÖF akademik takvim 2021 haberimizde yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler hangi tarihlerde hangi sınavlara katılacağını sıklıkla araştırır oldu. Atatürk Üniversitesi'nde önemli bir haber geldi ve ATA AÖF kayıt yenileme tarihi uzatıldı. Peki 13-19 Eylül tarihlerinde tamamlanan kayıt işlemleri ne zamana kadar uzatıldı? Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…