ATA AÖF akademik takvim 2021! ATA AÖF kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversite eğitimlerini Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin merak ettiği sınav tarihlerini haberimizde derledik. ATA AÖF kayıtlarını henüz gerçekleştirmemiş olanlar için sürenin uzatıldığı bilgisi de geldi. İşte ayrıntılar...