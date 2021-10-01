ATA AÖF akademik takvim 2021! ATA AÖF kayıt yenileme tarihi uzatıldı! Atatürk Üniversitesi kayıt yenileme nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Üniversite eğitimlerini Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin merak ettiği sınav tarihlerini haberimizde derledik. ATA AÖF kayıtlarını henüz gerçekleştirmemiş olanlar için sürenin uzatıldığı bilgisi de geldi. İşte ayrıntılar...
ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
13-19 Eylül'de alınan kayıt yenileme işlemlerinin ardından kayıt yapamayanlar için süre uzatıldı. Buna göre, 2021-2022 güz yarıyılı kayıt yenileme tarihi 3 Ekim saat 23.59'da sona erecek.
ATA AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Atatürk Üniversitesi'nde ikinci üniversite ön kayıt işlemi YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi) üzerinde mezuniyet veya öğrencilik bilgisi olan adaylar tarafından yapılacak. Söz konusu adaylar ataaof.edu.tr sistemi üzerinden "İkinci Üniversite Kayıt Sayfası" ekranına giriş yaparak ön başvuru işlemini gerçekleştirecek.
Bu işlemi yapan adayların kesin kayıt işlemlerinde bir belge göndermesine gerek olmayacak. Kesin kayıt materyal ücretini yatırmasının ardından kesin kayıt işlemi otomatik olarak gerçekleştirilmektedir
2021-2022 ATA AÖF AKADEMİK TAKVİM
ATA AÖF 2021-2022 güz dönemi vize sınavı 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.
2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.