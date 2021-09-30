YİÜ Tıp Fakültesi’nin TUS başarısı

Türkiye'nin Tıp alanında lider ve Yüksek İhtisas yapmış hekim kadrosunu oluşturmak üzere 1964 yılında kurulmuş olan Yüksek İhtisas Hastanesi ekolünü, çağdaş standartlarla birleştirerek güçlü akademik kadrosu ile geleceğe taşımakta olan Yüksek İhtisas Üniversitesi sağlık bilimleri alanında söz sahibi bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk mezunlarından olan Dr. Coşkun, İntörn öğrenciyken girmiş olduğu 21 Mart 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (2021-TUS 1. Dönem) da 4. oldu.

Dr. Coşkun "YİÜ Tıp Fakültesinin ilk mezunlarından biri olarak TUS'da böyle bir başarı elde etmenin, bizden sonra gelecek arkadaşlarımıza örnek ve motivasyon kaynağı olmasını temenni ediyorum. Üzerimde emeği geçen başta ailem, tüm hocalarıma, yakın arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

GELECEĞE DEĞERE KATAN, SAĞLIK PROFESYONELLERİ

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa PAÇ, "Geleceğe değer katacak olan Yüksek İhtisaslı sağlık profesyonellerini yetiştiriyor olmak en büyük gurur kaynağımız. Değerli mezunumuz Dr. Eren COŞKUN'u tebrik ediyor, üstün başarılarının hayat boyu devam etmesini temenni ediyorum." dedi.