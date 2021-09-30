VGM burs başvuruları başladı mı? VGM bursu ne kadar, kaç para 2021-2021? VGM bursu hangi aylarda yatıyor?

VGM BURSU HANGİ AYLARDA YATIYOR?

VGM bursunu almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına yatırılır.

VGM BURSU KYK'YI ETKİLER Mİ?

KYK'dan burs almak VGM burs başvurusuna engel değildir. KYK'dan burs alanlar da VGM başvurusunda bulunabilir.

VGM BURSU HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR!

Burs Başvurumu Yapmadan Önce Nelere Dikkat Etmeliyim?

Burs başvurunuzu doğru ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmeniz için Başvuru Kılavuzları hazırlanmıştır. Burs başvuru giriş ekranlarında başvuru kılavuzlarına erişebilir ve başvurunuzu yapmadan önce okuyabilirsiniz.

Kardeşler Aynı Burs Türünden Yararlanabilir Mi?

Hayır. Kardeşler aynı anda aynı burs türünden yararlanamazlar. Ancak kardeşlerden biri ortaöğrenim bursu alırken, diğer kardeş yükseköğrenim bursundan yararlanabilir. Bununla birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği'nin 1. Ek Maddesinde belirtilen kontenjandan yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan öğrencilerin yükseköğrenim bursu alan kardeşleri olması halinde her iki kardeş de yükseköğrenim bursundan yararlanmaya devam ederler.

Kimler Yükseköğrenim Bursundan Yararlanamaz?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.