AÖF kayıt yenileme ücreti 2021 ne kadar? 2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesinde okuyan öğrenciler için 27 Eylül itibariyle kayıt yenileme işlemleri başladı ve belirlenen tarihe kadar devam edecek. AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkında detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme tarihleri 27 Eylül - 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Öğrenciler kayıtlarını yenilemeden ücret yatıramayacak. Kaydını yenilemeyenler de öğrenci sayılmayıp öğrencilikleri pasif hale gelecek.
AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.