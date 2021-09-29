YÖK usul ve esasları belirledi! 2021-2022 Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?

'Pedogojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı'nın yeniden başlatılacağının duyurulmasıyla konuya ilişkin araştırmalar arttı. 2020 yılında kaldırılan programın yeniden güncellenerek başlatılacağı açıklandı. YÖK ve MEB arasında imzalanan "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı" güncellendi ve yürürlüğe girdi. YÖK bu kapsamda "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı" hakkındaki usul ve esasları belirleyerek paylaştı. Peki 2021-2022 Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor? Nasıl başvuru yapılır? YÖK Pedagojik formasyon başvuru şartları neler? Formasyon alan bölümler hangileri?

2021-2021 PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pedagojik formasyon eğitimi, güncellenen usul ve esaslara göre yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans programı olarak verilmeye başlanacak. Pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlar atanacak. Başvuru işlemleri Ekim ayında başlayacak.

YÖK FORMASYON ALAN BÖLÜMLER