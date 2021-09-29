YÖK usul ve esasları belirledi! 2021-2022 Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?

'Pedogojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı'nın yeniden başlatılacağının duyurulmasıyla konuya ilişkin araştırmalar arttı. 2020 yılında kaldırılan programın yeniden güncellenerek başlatılacağı açıklandı. YÖK ve MEB arasında imzalanan "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı" güncellendi ve yürürlüğe girdi. YÖK bu kapsamda "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı" hakkındaki usul ve esasları belirleyerek paylaştı. Peki 2021-2022 Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman başlıyor? Nasıl başvuru yapılır? YÖK Pedagojik formasyon başvuru şartları neler? Formasyon alan bölümler hangileri?
2021-2021 PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Pedagojik formasyon eğitimi, güncellenen usul ve esaslara göre yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans programı olarak verilmeye başlanacak. Pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlar atanacak. Başvuru işlemleri Ekim ayında başlayacak.
YÖK PEDAGOJİK FORMASYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
YÖK GÜNCEL PEDAGOJİK FORMASYON USUL VE ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
1. Fakültemiz 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde açılacak olan Pedagojik Formasyon Sertifika Programı kontenjanlarının:
a) %75'i İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunlarına
b) %25'i ise Diğer Üniversite 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunlarına ayrılacaktır.
c) Toplam kontenjan 2500 kişidir.
2. İstanbul Üniversitesi öğrenci ve mezunları için ayrılan %75'lik kontenjanın; %25'i İstanbul Üniversitesi Mezunlarına, %75'i İstanbul Üniversitesi 4. Sınıf Öğrencilerine; Diğer üniversitelerin 4. Sınıf Öğrencileri ve Mezunları için ayrılan %25'lik kontenjanın; %50'si Diğer Üniversitelerin 4. Sınıf Öğrencilerine, %50'si Diğer Üniversitelerin Mezunlarına ayrılmıştır.
3. Programa başvuracak adayların not ortalamasının (AGNO, GANO) en az 2,00 olması gerekmektedir.
4. Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda;
a) Mezunlar için mezuniyet not ortalaması ile değerlendirme yapılacak; eşitlik halinde ise yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Transkriptinde veya Geçici Mezuniyet Belgesinde/Diplomasında not ortalaması yalnızca 100'lük sisteme göre yer alan (4'lük sistemde notu olmayan) bütün adayların notları İstanbul Üniversitesi'nin Dönüşüm Tablosu'na göre 4'lük sisteme dönüştürülecektir.
b) Öğrenciler için Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO/GANO) ile değerlendirme yapılacak;
eşitlik halinde ise alttan dersi olup olmadığına ders kredileri esas alınarak bakılacak; eşitliğin sürmesi durumunda yaşı küçük olana öncelik verilecektir.
5. YÖK'ün PFSP usul ve esaslar gereği, yüzyüze yapılan teorik derslere asgari %70; uygulamalı derslere ise %80 oranında devam şartı vardır.
6. Ön başvuruların yoğunluğu gözetilerek, aşağıdaki 34 alanda program açılacak, yeterli başvurunun olmaması halinde listelenmiş olan 34 alandan az başvuru olan programlar kapatılacak ve kontenjanlar diğer alanlara kaydırılacaktır.
7. Kesin kayda hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları ŞAHSEN yapılacaktır. Kesin kayıtlara şahsen gelemeyecek adayların kayıtları yalnızca Noter Onaylı Vekaletle yapılacaktır.
8. Posta, belge geçer (fax, mail vb.) ve kargo yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
9. Kesin kaydın yapılabilmesi için öncelikle online ön kayıt yaptırmış olmak gerekmektedir.
PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ!
I. Dönem: Eğitime Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması
2. Dönem: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Psikolojisi, Rehberlik ve Özel Eğitim, Öğretim Teknolojileri, Öğretmenlik Uygulaması II
PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?
Pedagojik Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmamış kişilerin eğitim kurumlarında branşlarıyla ilgili öğretmenlik yapabilmeleri için alınması gereken bir eğitim programıdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları lisans bölümü sonrasında Pedagojik Formasyon eğitimi alarak eğitim kurumlarında çalışabilirler.
Bu programda öğrencilere: Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.
KİMLER PEDAGOJİK FORMASYONA BAŞVURABİLİR?
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Pedagojik Formasyon Usul ve Esaslarına göre, Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı olarak ilgili lisans programlarından mezun olan ve senatoca belirlenecek şartları taşıyan adaylar, eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan ve program açma izni verilen üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilirler.