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    • Eğitim
    • 29.09.2021 09:22
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    • 29.09.2021 09:24
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    YKS TYT 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt ve ek tercih yurt başvuru tarihleri!

    YKS ile 2. ek tercih yapan adaylar, sonuçlar açıklanır açıklanmaz üniversite kayıtlarını yapmaya başlayacak. Bu kapsamda YKS TYT 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek tercih yur başvuruları ne zaman? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden sorgulama yapılıyor. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 9 gün sonra açıklanmıştı. Peki bu yıl kaç günde açıklanır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    YKS TYT 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı?

    YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk tercihler alındı, öğrenciler üniversitelerine yerleştikten sonra boş kalan kontenjanlar için 1. ek yerleştirmeler yapıldı. Ardından aynı barak puanıyla 2. ek yerleştirmeler 20-23 Eylül tarihlerinde alındı. Adaylar şimdi sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan baraj puanının 3. ek tercihlerde TYT'de 140'a, AYT ve YDT'de 170'e düşürüldüğünü duyurdu. 2. ek tercihlerin tamamlanmasının ardından 3. ve son ek yerleştirmeler yapılacak. Peki YKS TYT 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman? İşte tüm detaylar...

    YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2. ek tercihler 20 Eylül'de alınmaya başlandı ve 23 Eylül'de de sona erdi. Geçtiğimiz yıl da aynı tarihlerde alınmış sonuçlar da 9 gün sonra 2 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl 2. ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yıl gibi 2 Ekim gibi açıklanması bekleniyor. Son dakika gelişmeler geldikçe Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    YKS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler kazandıkları üniversitelere kayıt yaptıracak. Bu yıl kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak.

    140 PUAN ALANLA TERCİH NE ZAMAN YAPACAK?

    Baraj puanının düşürülmesiyle TYT'den 140 puan alan adayla 3. ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. 3. ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

    1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

    ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 2021

    -Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

    -Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

    -Üniversite programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların durumlarını belirten belge (Kayıtlı oldukları ortaöğretim kurumundan alınacaktır.

    -Adayın YKS tercih sonuç belgesinin internet çıktısı.

    -Nüfus cüzdan fotokopisi.

    -6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (Sayısı değişiklik gösterebilir)

    -Varsa katkı payı/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge (Banka dekontu)

    -Askerlik durum belgesi. (Erkek adayların askerlik durumları MSB aracılığıyla sorgulanacaktır. İhtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik durum belgesi istenilecektir. Bu nedenle kayıt öncesinde www.turkiye.gov.tr sayfasından veya Askerlik Şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel oluşturup oluşturmadığı bilgisini öğrenmeniz yararlı olacaktır.)

        YKS EK YERLEŞTİRME YURT BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE?

        Ek yerleştirmelerle üniversitelere yerleşen öğrencilerden yurtlarda barınmak isteyenler öğrenci sıfatı taşıdığından başvuru yapabilir. Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de yapılacak. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılacak.

        KYK 4. YEDEK SONUÇLARI!

        KYK dördüncü yedek başvuru sonuçları ise 30 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Sonuçlar e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile sorgulanacak.

        YURT YEDEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

        BURS BAŞVURULARI

        Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti.

        Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

        Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

        Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.
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        Haberler Eğitim YKS TYT 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt ve ek tercih yurt başvuru tarihleri!
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