Olgunlaştırma Enstitüsü nedir, ne işe yarar? Olgunlaştırma Enstitüsü başvuru ne zaman? Olgunlaştırma Enstitüsü kayıt nasıl yapılır? soruları Bakan Mahmut Özer'in son dakika açıklamalarının ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ NEDİR, NE İŞE YARAR?

Olgunlaştırma Enstitüsü kızlara bicki, dikiş, ev ekonomisi vs ögreterek meslek sahibi olmalarını amaçlayan MEB'e bağlı kurumdur. Geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması ve böylece Türk kültürünün yarınlara taşınması amaç edinilmiştir. Olgunlaştırma enstitüleri; girişimci, yetenekli, inovatif ve nitelikli birey yetiştirmek üzere kurulmuştur.