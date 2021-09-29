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    • Eğitim
    • 29.09.2021 15:07
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    • 29.09.2021 15:12
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    Olgunlaştırma Enstitüsü nedir, ne işe yarar? Olgunlaştırma Enstitüsü başvuru ne zaman? Olgunlaştırma Enstitüsü kayıt nasıl yapılır?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtları hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Özer, geçtiğimiz günlerde başvuruları tamamlanan açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri için yeniden başvuru alacaklarını duyurdu. Peki Olgunlaştırma Enstitüsü nedir, ne işe yarar? Olgunlaştırma Enstitüsü başvuru ne zaman? Olgunlaştırma Enstitüsü kayıt nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Olgunlaşma Enstitüsü nedir?

    Olgunlaştırma Enstitüsü nedir, ne işe yarar? Olgunlaştırma Enstitüsü başvuru ne zaman? Olgunlaştırma Enstitüsü kayıt nasıl yapılır? soruları Bakan Mahmut Özer'in son dakika açıklamalarının ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı.

    OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ NEDİR, NE İŞE YARAR?

    Olgunlaştırma Enstitüsü kızlara bicki, dikiş, ev ekonomisi vs ögreterek meslek sahibi olmalarını amaçlayan MEB'e bağlı kurumdur. Geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması ve böylece Türk kültürünün yarınlara taşınması amaç edinilmiştir. Olgunlaştırma enstitüleri; girişimci, yetenekli, inovatif ve nitelikli birey yetiştirmek üzere kurulmuştur.

    Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri'nin MEB tarafından belirlenen bazı bölümlerine en az lise ve meslek lisesi mezunları alınır.

    OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık.'' açıklamasında bulundu.

    OLGUNLAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HANGİ İLLERDE VAR?

    Adana Olgunlaşma Enstitüsü / Seyhan
    Ankara Şerife Uludağlı Olgunlaşma Enstitüsü / Sıhhıye
    Antalya İsmet İnönü Olgunlaşma Enstitüsü / Antalya
    Bursa Necatibey Olgunlaşma Enstitüsü / Bursa
    Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü / Yenişehir
    Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü / Eskişehir
    İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü / Beyoğlu
    İstanbul Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü / Beylerbeyi / Üsküdar
    İzmir Olgunlaşma Enstitüsü / Alsancak

    Mardin Olgunlaşma Enstitüsü / Mardin
    Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü / Kocasinan / Kayseri
    Konya Olgunlaşma Enstitüsü / Meram / Konya
    Samsun Olgunlaşma Enstitüsü / Samsun
    Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü / Trabzon
    Mersin Olgunlaşma Enstitüsü / Mersin
    Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü / Kahramanmaraş
    Van Olgunlaşma Enstitüsü / Van
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    Haberler Eğitim Olgunlaştırma Enstitüsü nedir, ne işe yarar? Olgunlaştırma Enstitüsü başvuru ne zaman? Olgunlaştırma Enstitüsü kayıt nasıl yapılır?
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