Olgunlaştırma Enstitüsü nedir, ne işe yarar? Olgunlaştırma Enstitüsü başvuru ne zaman? Olgunlaştırma Enstitüsü kayıt nasıl yapılır? soruları Bakan Mahmut Özer'in son dakika açıklamalarının ardından yoğun olarak araştırılmaya başlandı.
OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ NEDİR, NE İŞE YARAR?
Olgunlaştırma Enstitüsü kızlara bicki, dikiş, ev ekonomisi vs ögreterek meslek sahibi olmalarını amaçlayan MEB'e bağlı kurumdur. Geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması ve böylece Türk kültürünün yarınlara taşınması amaç edinilmiştir. Olgunlaştırma enstitüleri; girişimci, yetenekli, inovatif ve nitelikli birey yetiştirmek üzere kurulmuştur.
Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri'nin MEB tarafından belirlenen bazı bölümlerine en az lise ve meslek lisesi mezunları alınır.
OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıtlarımız aslında kapanmıştı. Ama şimdi bunlara başvuruyu, 15 Ekim 2021 tarihine kadar uzattık.'' açıklamasında bulundu.
OLGUNLAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HANGİ İLLERDE VAR?
Adana Olgunlaşma Enstitüsü / Seyhan
Ankara Şerife Uludağlı Olgunlaşma Enstitüsü / Sıhhıye
Antalya İsmet İnönü Olgunlaşma Enstitüsü / Antalya
Bursa Necatibey Olgunlaşma Enstitüsü / Bursa
Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü / Yenişehir
Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü / Eskişehir
İstanbul Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü / Beyoğlu
İstanbul Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü / Beylerbeyi / Üsküdar
İzmir Olgunlaşma Enstitüsü / Alsancak
Mardin Olgunlaşma Enstitüsü / Mardin
Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü / Kocasinan / Kayseri
Konya Olgunlaşma Enstitüsü / Meram / Konya
Samsun Olgunlaşma Enstitüsü / Samsun
Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü / Trabzon
Mersin Olgunlaşma Enstitüsü / Mersin
Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü / Kahramanmaraş
Van Olgunlaşma Enstitüsü / Van